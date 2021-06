College dropout kumikita nang halos 500K sa pagiging tubero

Kumikita ngayon nang may $105,000 o P485,000 ang college drop out at ngayon ay tubero na si Richard Armendariz, 30-anyos, na lumaki sa New Braunfels, Texas kasama ang kanyang ina at mga kapatid.

Nabatid na nag-dropout sa pag-aaral sa kolehiyo si Armendariz dahil hindi niya nakayanan bilhin ang isa sa kanyang libro na nagkakahalaga ng $500.

Noong panahon na iyon ay 19-anyos si Armendariz at nabuntis pa ang kanyang nobya na ngayon ay misis na niya kaya kinakailangan niyang maghanapbuhay.

Pumasok muna siya ng trabaho sa isang swimming pool construction company at sumuweldo ng $8.50 kada oras, makalipas ang isang taon ay tumaas ang kanyang suweldo ng $17.50 kada oras pero naharap sa problema ang kompanya kaya ibinaba sa $12 kada oras ang kanyang suweldo.

Inirekomenda ng kanyang ina na makipag-usap siya sa ama na matagal na niyang hindi nakikita at nang magkita sila ng ama sa isang kainan ay inalok siya ng ama ng plumbing apprenticeship.

Makalipas ang may 10 taon si Armendariz ay isa na ngayon journeyman plumber, at kumikita na nang mahigit $105,000 kada taon sa pagiging tubero.

“The money is actually doing a lot of good for me and my family. My wife, she has to have a very, very expensive surgery coming up really soon, I’ve been able to put away enough for almost the entire surgery without insurance helping.

“I know money’s not everything, but it helps,” ayon kay Armendariz.

Nalaman na noong magsimula si Armendariz sa kanyang plumbing apprenticeship ay kumikita lamang siya ng $12 kada oras, parehas na kita noong siya ay nagtatrabaho sa construction.

Nakamit niya ang kanyang tradesman license makalipas ang dalawang taon at ilang taon pa ay naging journeyman hanggang sa kumita na ng $86 kada oras.

“A tradesman license allows you to work in residential [buildings], where journeyman allows you to do both residential and commercial and you can run job sites,” paliwanag ni Armendariz.

Kapag nagkaroon ng master license sa Texas ay maari nang magtayo ng sariling kompanya. (Juliet de Loza-Cudia)