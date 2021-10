Colin Powell dedo sa COVID

Sumakabilang-buhay na ang kauna-unahang Black US secretary of state na si retired General Colin Powell dahil sa komplikasyon sa COVID-19.

Kinumpirma ito ng kanyang pamilya batay na rin sa kanilang official social media account.

Si Powell, 84, na dating chairman ng US Joint Chiefs of Staff, ay nagsilbi rin sa ilang Republican administrations at tumulong upang mabuo ang American foreign policy sa huling bahagi ng 20th century at unang bahagi ng 21st century.

Kinilala siya bilang isang professional soldier na nagsilbi mula sa combat duty sa Vietnam hanggang sa pinili bilang first Black national security adviser sa kanyang pagretiro bago matapos ang administrasyon ni dating US President Ronald Reagan.

“General Colin L. Powell, former U.S. Secretary of State and Chairman of the Joint Chiefs of Staff, passed away this morning due to complications from Covid 19,” paglalahad ng kanyang pamilya sa FB post. “We have lost a remarkable and loving husband, father, grandfather and a great American.”

Kahit na fully-vaccinated na kontra coronavirus ay nasawi pa rin laban sa virus si Powell, na pinakabatang first African American chairman of the Joint Chiefs of Staff noong panahon ni dating Presidente George H.W. Bush.