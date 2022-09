Coleen yayamanin level sa Paris

Ang sosyal ni Coleen Garcia sa paandar niya sa Instagram nang ibahagi niya ang video na nasa hair salon siya, nagpapagupit, nagpapakulay ng buhok.

Celebrity Parisian hairstylists na ‘Franck, Fabien Provost’ lang naman ang gumawa ng hairstyle ni Coleen, na nagpawindang kay Tim Yap.

Makikita sa video na tatlong tao ang gumawa ng buhok ni Coleen.

“Merci beaucoup @fabienprovostofficiel & @franckprovostparis! My hair needed this. And merci, @loulou_intheworld! I missed you, and I’m happy I got to catch up with you,” sabi ni Coleen.

Nasa Paris, France sina Coleen at Amari para suportahan ang si Billy Crawford. (Rey Pumaloy)