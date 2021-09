Coleen pinagmalaki mga kamot sa tiyan

Bilang pag-alala sa nakalipas na isang taong pagbubuntis ni Coleen Garcia sa kanilang baby boy ni Billy Crawford, walang patumanggang ibinalandra muli ng Kapamilya star ang kanyang mga pregnant photo, na hindi pa niya nailalabas sa publiko o sa Instagram.

Shocked ang mga fan ni Coleen sa mga nasabing larawan na naglalantad ng mga stretch mark ng aktres.

Mas malapitan ang kuha sa tiyan ni Coleen kaya malinaw na nakalantad ang tila-mala zebra stripes nito.

“Some photos from my pregnancy that I never got to share. It’s September!!! I’ve been reminiscing and looking through old photos of this time when it was still just the two of us, and oh how different everything was! We really had no idea what we were in for, not just by havung a baby, but having a baby during THIS TIME. Still in the middle of a pandemic. Either way, life has been more vibrant than ever, and time really does fly. I’m somewhere between “it’s been a year already?!” And “it’s only been a year?! and to think I haven’t even made it to the Day 1 Amari photos yet. I’ll cry,” sabi ni Coleen.

Pero hinangaan naman si Coleen ng mga netizen sa pagyakap nito sa naging pagbabago sa kanyang balat at sa naging dedikasyon nito bilang nanay.

Paolo Ballesteros bet tikman ng mga hubadera

Lumamang ng isa si Paolo Ballesteros laban kay Vice Ganda sa tatlong tinaguriang Viva Maximum Crush na sina Angeli Khang, Jela Cuenca at AJ Raval.

Ang tatlo ang ang pinakamainit at bagong pantasya ng mga kalalakihan sa social media ngayon. Sila rin ang mga bida ng pelikulang “Taya” sa Vivamax kasama si Sean de Guzman.

Sa zoom mediacon, tinanong namin ang tatlo kung sino kina Paolo at Vice ang nais nilang makarelasyon, makaromansa at mailabas ang natatagong machismo ng mga ito sa likod ng kanilang mga kabaklaan.

Pinili nina Jela at Angeli si Paolo, samantalang si AJ naman ay si Vice.

Sabi nina Jela at Angeli, mukha pa ring lalake si Paolo at gwapo.

Ayon naman kay AJ, namangha sya sa isang pelikulang napanood nito kay Vice, kung saan umasta itong lalake, nagmbugbog ng kapwa lalake.

Sabi pa nya, malakas ang sense of humor nito kaya ito ang napili niya.

JM itinakbo ang takot

Para makaiwas sa atake ng anxiety, pinahirapan ni JM De Guzman ang sarili.

Hindi po masokista si JM, na sinasaktan ang sarili. Dinadaan lang niya sa

work out ang paglaban sa anxiety.

Nasa Instagram ni JM ang video ng cardio exercise gamit ang thread mill. Nakasuot sa katawan ni JM ang mabigat na vest habang tumatakbo.

Kahit nasa loob ito ng kanyang bahay, nakasuot ito ng face mask kahit hirap itong huminga sa pagtakbo. Ayon sa aktor, nakakatulong ito sa kanyang karamdaman.

“The training mask helps me focus on my breathing to help me treat my panic disorder. The weighted vest helps me burn more calories. 5k,” sabi ni JM.