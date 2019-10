Cole, Astros lumapit sa AL c’ship round

NALIGTASAN ng Houston Astros ang matinding 9th winning para takasan ang Tampa Bay Rays 3-1 at 2-0 lead sa AL Division Series nitong Sabado.

Pumoste ng 15 strikeouts si Gerrit Cole para sa Astros, isang panalo pa ay bibiyahe na sa AL Championship Series sa pangatlong sunod na taon.

Kinamada ni Cole ang Astros postseason strikeouts record sa loob ng 7 2/3 scoreless innings. Tinablahan ng strikeouts ang third-most sa postseason, sa likod ng 17 ni Bob Gibson noong 1968 World Series at 16 ni Kevin Brown noong 1998 NL (National League) Division Series.

“He was incredible,” ani Astros manager AJ Hinch sa kanyang ace pitcher. “He had complete command of the entire game.”

Nagkamada si Cole ng 326 strikeouts sa regular season, pinahaba ang kanyang big league record sa 10 straight games na may at least 10 Ks (strikeouts). Pinakagat niya ang Rays sa 33 swings, walang tumama. Bumato si Cole ng career-high 118 pitches.

Ipinahinga si Cole may two outs sa eighth, pumalit si Roberto Osuna at agad na-strike out si Yandy Diaz.

Sa ninth, kumonekta ng magkasunod na single sina Austin Meadows at Tommy Pham, nabigyan ng walk si Ji-Man Choi at napuno ng Rays ang bases. Forced out si Avisail Garcia pero umiskor si Meadows. Nilibre ni Osuna si Brandon Lowe para muling mapuno ang bases bago ipinasok ni Hinch si Will Harris.

Matapos ma-strike out si Travis d’Arnaud, nagpagulong ng grounder si Kevin Kiermaier pero hinabol ni first baseman Yuli Gurriel, pinitik kay Harris na agad tumapak sa first base para kumpletuhin ang save.

Game 3 ng best-of-five sa Lunes sa Florida. Starter ng Rays si dating Astro Charlie Morton laban kay Zack Greinke. (VE)