Cold and unaffectionate husband (2)

Dear Dr Holmes: (shortened Oct 28 letter)

I am living with my bf for almost 2 yrs. We still don’t have a child. He is 41, I am 35 yrs. old.

He is cold like ice. He only cares for his properties and gadgets. We only sleep together but without any touch or romance. Since the time we started to live together he never told me that he loves me.

He faced trials and complicated circumstances financially, been harassed by two of his ex girlfriends, had health problems like his hernia still I stayed.

All of this hurts me a lot and I feel am gonna blow my top anytime.

Now, he shouted at me and blames me with everything. Even in small things he kept pointing his finger on me. I felt so much pain now. I am trying to understand the situation. But at the same time I am almost gi­ving up.

Pls, help me Doc. Thank you. – Camille

Dear Camille:

Maraming salamat sa sulat mo na pinublish natin nang buo noong nakaraang Sabado, Oktubre 28.

Tama ka, na ang boyfriend mo ay iniisip lang ang kanyang sarili at kung ang mga aksiyon niya ang magiging basehan, tila nga wala siyang pagmamahal sa iyo.

Hindi lang pagmamahal, pero kahit man lang respeto, o utang na loob (gratitude) sa iyo ay hindi makita sa kanya.

Isa tanong lamang, Camille: Sinabi mo na kahit noong una pa ka­yong nag-live in, hindi pa niya sinabi na mahal ka niya. In that case, bakit ka pumayag na mag-live in kayo?

Nahalata mo na ba noon na ganyan siyang klase ng lalake? Kasi, kung alam mo na noon na ganyan siya, ‘di ba, sana hindi na kayo nag-live in?

At kahit na ganu’n nga ang sitwasyon at ngayon ay nandu’n ka na, puwede ka pang umalis diyan, ‘di ba? (At kung hindi, ‘yan ang ating pag-uusapan sa susunod na kolum).

Maaari rin namang nagulat ka lang nang napansin mo na ikaw lang ang bigay nang bigay sa kanya — ng iyong panahon, pagpapasensya, pag-uunawa at pagmamahal.

Siya naman ay kuha nang kuha lang ng lahat ng binibigay mo. Tama ka. Kailangang magbago na ang sitwasyon.

Pag-uusapan natin sa susunod na kolum kung papaano ito maaaring mangyari. Till then, alam mo mahirap, but please, hang on ka, ok? FINAL INSTALLMENT TOMORROW.

