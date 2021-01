Coke, PAL amoy sibakan

Nangangamoy sibakan ng mga empleyado sa Coca-Cola Beverages Philippines at Philippine Airlines (PAL).

“Palagay ko magkakaroon po ng retrenchment. That’s the reason why they asked for a meeting,” kumpirmasyon ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa panayam sa ABS-CBN teleradyo kahapon.

Sabi ni Bello, may mga meeting siya sa dalawang kompanya ngayong araw (Lunes) at Miyerkoles.

Samantala, ikinaila sa Teleradyo ni Coca-Cola Beverages Philippines director Jorenz Tañada na magkakaroon ng retrenchment sa kompanya dahil gumanda pa ang negosyo nito.

“Wala po tayong retrenchment na magaganap sa Coca-Cola Beverages po,” sabi ni Tañada. “We’re thankful to our friends particularly in DOLE for all the help they’ve extended, especially throughout the pandemic na hindi natin kinailangan magbawas ng tao.”

Ngunit, may retirement package ang Coca-Cola at available ito sa mahigit na 10,000 empleyado ng kompanya na nais ng mas maraming oras sa pamilya.

Ani Tañada, nag-survey na ang kompanya sa mga empleyado tungkol sa retirement at may mga nais mag-avail nito.

Sabi ni Bello, ang alok ng Coca-Cola ay isang buwan at kalahating suweldo sa bawat taon na nagsilbi ang empleyado sa kompanya.

Dagdag pa ni Bello, madali namang maintindihan ang problema ng PAL ni Lucio Tan dahil tinamaan talaga ang negosyo nito dahil sa paghihigpit sa biyahe at “talaga na medyo alanganin na ang operasyon nila.”

Tinanong ng Abante si PAL spokesperson Cielo Villaluna tungkol sa isyu ngunit hindi ito nagbigay ng pahayag. (Eileen Mencias)