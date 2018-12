Coke Christmas Concert sa MOA nagkagulo, 50 sugatan

UMAABOT sa 50 katao ang sugatan matapos na sumiklab ang kaguluhan sa libreng Coke ­Studio Christmas Concert na ginanap sa SM Mall of Asia (MOA), Pasay City nitong Sabado ng gabi.

Base sa ulat, nag-umpisa ang libreng concert ng Coca-Cola Philippines dakong alas-kuwatro ng hapon.

Bigla na lamang nagkaroon ng tulakan, batuhan ng bote, at nagtakbuhan ang mga dumalo sa concert habang ang iba ay tu­malon mula sa mga barikada.

“Sobrang dami ng nagpunta at nanood ng concert, nagsiksikan tapos nagtulakan kaya agad naming pinahinto o pina-cancel ang concert kasi baka magkaroon pa ng hindi maganda. Pumayag naman ang organizer na itigil na ang concert,” ayon kay Pasay City Police chief Sr. Supt. Noel Flores.

Sa pagtataya ng mga awtoridad ay nasa 15,000 ang dumalo sa concert pero may ulat na ­umabot ito sa 20,000.

“Unexpected ‘yun, napakadami kasi nga free ito. Ayaw namin na may mangyaring stampede,” sabi ni Flores.

Aniya, agad namang nilapatan ng lunas ng mga nakaantabay na medical team ang mga nasugatan na nagtamo ng mga pasa at galos sa iba’t ibang bahagi ng kanilang katawan.

Nabatid na ang mga participant sa concert ay mula sa local at international artist na layu­ning ipagdiwang ang pagpapaunlad sa larangan ng musika.

Samantala, naglabas kahapon ng pahayag ang Coca-Cola Phi­lippines tungkol sa insidente at inihayag na kinansela nila ang libreng concert at itutuloy na ­lamang ito sa Enero 2019.

“After careful assessment, and repeated requests for the public’s cooperation, Coca-Cola together with all the artists, PNP, the City of Pasay, and SM MOA, deemed it necessary to reschedule the concert to a later date,” ayon sa pahayag ng kompanya.

Nagpasya umano sila na ipagpaliban ang libreng concert para na rin sa kaligtasan ng lahat ­dahil sa kabila ng mga paulit-ulit na paalala ng mga awtoridad na nagbabantay sa okasyon ay sumiklab pa rin ang kaguluhan.