Cogie Domingo hindi na-set-up – PDEA

Pinabulaanan ng Phi­lippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang buwelta ng actor na si Cogie Domingo na isang set-up lamang ang pagkakaaresto dito.

Giit ni PDEA Spokesperson Derrick Carreon na isang lehitimong anti- illegal drug operation ang kanilang isinagawa nang maaresto si Domingo.

Ani­ya, kung ito ang depensa ng actor ay hayaan na lamang dahil gugulong naman ang kaso kung saan na-inquest na ito.

Sinabi ni Carreon na sa panig ng PDEA ay matibay ang kanilang ebidensya laban kay Domingo, bago umano ang inilunsad na operasyon ay ilang impormasyon na ang kanilang natanggap ukol sa pagkakasangkot ng actor sa illegal drugs kasama na dito ang madalas niyang pagbili ng droga sa Las Piñas City at Parañaque City.

Mayroon din umano silang hawak na testigo na magpapatunay sa naging transaksyon ni Domingo sa mga naares­tong drugs pushers na sina Francisco Lim at Almira Bautista.

Sa ngayon umano­ ay tumanggi si Domingo na sumailalim sa drug test subalit ang pagtanggi nito ay hindi makaapekto sa kanyang kaso na possession of illegal drugs at paraphernalia habang kapwa posi­tibo sa paggamit ng shabu sina Lim at Bautista.