Cogie ayaw sa drug test

Tumanggi umano ang aktor na si Cogie Doming­o na sumailalim sa drug test matapos itong maaresto ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agenc­y (PDEA) sa buy-bust operatio­n na isinagawa sa Parañaque City kamakalawa ng madaling-araw.

Sa panayam kay PDEA Public Information Office chief Director Derrick Arnold Carreon, ayaw magpa-drug test ni Domingo alinsunod sa protocol ng kanilang ahensya upang malaman kung gumagamit ito ng iligal na droga.

Una na ring itinanggi ni Domingo ang mga nakumpiskang droga at drug paraphernalia sa loob ng kanyang sasakyan at sinabi nitong ‘planted’ ang lahat ng mga nakuha sa kanya.

Samantala, nilinaw kahapon ng PDEA Region 4-A na hindi kasama sa mga sasampahan ng kaso ang misis ng aktor na si Rea Sacasas na kasama rin nang maaresto si Domingo dahil wala aniyang kinalaman ito sa pagkakahuli sa kanyang mister.

“Hindi po kasama ‘yun misis ni Domingo at hindi po siya kasama sa transaksyon at malayo po siya nang maaresto ito,” paliwanag ni Carreon.

Aniya, kasong pag­labag sa Sections 11 (possession of dangerous drugs) at 12 (possession of equipment, instrument, apparatus and other paraphernalia for dangerous drugs) sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampang kaso laban kay Domingo.

Paglabag naman sa Section 6 (maintenance of a den, dive or resort) ng naturang batas ang isasampa laban kina Almera Bautista at Francisco Lim na kasamang naaresto sa buy-bust.