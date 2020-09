Codiñera may payo kay Ayo

“TULOY lang!

Ito ang paalala at suporta ni Philippine Basketball Association (PBA) legend Jerry Codiñera kay former University Athletics Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball coach Aldin ng University of Santo Tomas makaraang makaladkad sa isyung ‘Sorsogon Bubble.’

Payo ng dating tactician ng Arellano Chiefs sa National Collegiate Athletics Association (NCAA) na si Codiñera, hindi dapat maging hadlang ang kinasangkutang kontrobersiya ni Ayo para tuldukan ang pagiging mahusay na pagko-coach.

“Setback shouldn’t stop him from not going back to coaching,” sambit niya sa Abante Sports via text message nitong Linggo.

Nag-resign na si Ayo sa UST Growling Tigers kasunod ng indefinite suspension ng UAAP board dahil sa paglabag sa quarantine protocols. Binoykot din siya ng NCAA dahil sa nadungisang pangalan. (Aivan Denzel Espicope)