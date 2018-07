Alam ba ninyo na ang umiiral na batas natin laban sa krimen ay halos 100-taong gulang na? Ang Revised Penal Code (RPC), ang pangunahing basehan ng ating criminal law, ay naisabatas noong 1932 sa ilalim ng Insular Government na pinatatakbo pa ng Amerika. Binuo ito sa pamamagitan ng pagtatagpi-tagpi ng batas mula sa mga Kastila at Amerikano.

Hanggang ngayon ay nakalista pa rin sa RPC ang mga krimeng ‘challenging to a duel’, ang ‘qualified theft of coconuts’, at iba pang mga hindi na angkop na probisyon, napakababa naman ng mga parusa sa mga matitinding krimen, at minsan, may mga krimen na wala pang kaparusahan. Sa kasaluku­yang sistema, halo-halo rin ang mga klase ng parusa na marami ay halaw pa sa panahon ng Kastila – tulad ng destierro, at mga denominasyon na arresto menor; arresto mayor; prision coreccional; prision mayor; reclusion temporal; at reclusion perpetua.

Para pilit na makasabay sa nagbabagong panahon, lagi tayong humahabol sa pagsasabatas nang paisa-isa, na paglaon nga’y nakadagdag sa kaguluhan at parang chop suey na criminal law.

Kamakailan, tina­lakay ng House Committee on Justice, kung saan ako po’y Vice Chairman, ang House Bill 6204 na naglalayong i-repeal ang kasalukuyang RPC at palitan ito ng Philippine Code of Crimes.

Sa ilalim ng panukala, nais nating magkaroon ng isang moderno at simpleng Criminal Code na angkop sa Pilipinas at nauunawaan ng lahat.

Hindi na ito para sa mga abogado lang, kundi kumikilala rin sa iba’t ibang larangan tulad ng medisina, forensics, psychology at socio­logy. Kailangan ito para wala nang kaguluhan sa interpretasyon at para mapadali ang comp­liance o pagsunod.

Hangarin din natin na i-harmonize at pagsama-samahin ang lahat ng mga penal law sa Pilipinas upang maging tunay na tugma ang mga parusa sa mga krimen. Hindi na lamang ito update ng kasalukuyang RPC, kundi isang bagong batas na magbibigay buhay sa aspirasyon nating mga Filipino na magkaroon ng maayos na hustisya.

Kasama nating kinukunsidera ang mga international best practice, kaakibat ng mga makabagong pananaw na magdudulot ng panibagong sigla hindi lamang sa sistema, kundi pati sa mga manggagawa natin sa justice sector.

Napakatagal nang panahon ang hinintay para tuluyang maisayos ang sektor ng lipunan nating ito. Isa lamang ito sa malawakang reporma na kinakaila­ngan isagawa para sa pagbabagong kailangan ng ating bansa. Ilang Kongreso na rin ang dumaan para ito ay pag-usapan. Sa tulong at suporta ng bawat Filipino, sa pagkakataong ito ay magbunga nawa ang ating pagsisikap.