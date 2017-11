Cocolife import Milton tatasahan ng F2 Logistics

Mga laro ngayon (Malolos Sports and Convention Center)

4:00 pm – Iriga City vs. Cignal

6:00 pm – F2 Logistics vs. Cocolife

Target ng F2 Logistics na sikwatin ang ikatlong panalo sa gayunding dami ng laro laban sa Cocolife ngayong araw sa Chooks To Go-Philippin­e Superliga Grand Prix sa Malolos Sports and Convention Center.

Makikilatis ang Cargo Movers laban sa pareho nilang galing sa dalawang sunod na panalong Asset Managers­ sa main game.

Magkakaldagan ang Cigna­l at Iriga City sa unang sultada ng event na suportado ng Cignal, Mikasa, Senoh,­ Mueller, Grand Sport, Rebisco­, Island Rose, Cloudfone at UCPB Gen.

“We’re off to a good start. But we have to be careful because all teams are also preparing,” ani F2 Logistics head coach Ramil de Jesus.

Luhod sa unang dalawang laro ang Cocolife bago sinikwat ang dalawang sunod na panalo.

Naramdaman ang lakas ni American import Taylor­ Milton sa huling panalo ng Asse­t Managers matapos pagulungin ang guest team Victoria Sports-University of Sto. Tomas 25-19, 16-25, 25-17, 25-20.

Tumipa si Milton ng 21 puntos, bumakas ang kapwa reinforcement na si Shar Latai Manu-Olevao ng 20 markers para sa Asset Manager­s (2-2).