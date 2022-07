Coco tuloy-tuloy ang pasabog sa ‘Ang Probinsyano’

Huwattttt? Hindi pa rin matatapos ang ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ ngayong Hulyo?

Well, mukhang tuloy-tuloy ang mga pasabog ng ‘Ang Probinsyano’ dahil may aabangan pa rin ang mga manonood sa ika-7 anibersaryo ng longest-running action-drama series sa Pilipinas.

Sa isang post ng Dreamscape Entertainment, makikita ang ilang litrato ni Coco Martin bilang Cardo Dalisay mula sa unang taon ng kanyang pagganap sa karakter hanggang sa ngayon at ang mga salitang “Malapit na.”

“Sa pagdating natin sa ika-pitong taon, hatid namin sa inyo ang mas kaabang-abang pang mga gabi sa #FPJsAngProbinsyano. Abangan! #FPJAP7,” sabi ng Dreamscape.

Binahagi rin ng netizens ang kanilang excitement dahil sa naturang post.

“Kala niyo tapos na? The best action series in the business will continue for a 7th full year. The battle ain’t over till it’s over, ladies and gentlemen,” komento ni iaminigosim.

“Thank you Dreamscape sana magtuloy tuloy pa po ang Probinsyano. Ang Probinsyano lang ang pinapanood ko gabi-gabi kasi parang parte na ng buhay ko. The best talaga ang Probinsyano,” sabi ni Vicky Razote.

Ilan pa sa mga pasabog ng serye ni Coco ang paglabas nila ng special video series na “FPJAP Balik-Tanaw.”

Binabalikan dito ang ilang interview ni Coco at ibang cast sa naging karanasan nila sa serye sa mga nagdaang season.

Tampok sa unang dalawang episode si Coco kung saan tinalakay ang kanyang paghahanda para kay Cardo Dalisay. Mapapanood ito sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

Tuloy pa rin ang kwento ni Cardo sa “Probinsyano” dahil nagsanib-puwersa sina Cardo at Ramona (Charo Santos) para labanan ang Black Ops na pinangungunahan ni Major Albert (Geoff Eigenmann). Samantala, ilan sa mga miyembro ng Task Force Agila ay humiwalay na sa grupo dahil akala nila patay na sina Cardo at si General Borja (Jaime Fabregas).

Abangan na lang natin kung ano-ano pang mga sorpresa ang mayroon sa “FPJ’s Ang Probinsyano,” na napapanood sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, Kapamilya Online Live, iWantTFC, at TFC. (Dondon Sermino)