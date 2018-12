Coco todo iwas sa ‘SHOWTIME’ , ‘GGV’

Out of respect ay nag-decide na lang daw ang produksyon ni Coco Martin na huwag dumaan sa “It’s Showtime” o sa isa pang show ni Vice Ganda, para mag-­promote ng entry nito.

Bukod kasi sa direct competitor ng programa ang mga kasama ni Coco sa kanyang entry, parte rin daw ng movie­ ang naturang “Eat Bulaga” portion kung saan ­“rumampa” si Coco.

“Saka mahirap din kasi ang scheduling. Hindi rin naman agad makakuha ng sked. But of course, sino ba ang aayaw? (to guest in ‘Showtime’),” sey ng isang source natin mula sa kampo nina Coco.

Kaya’t kung meron daw araw-araw na promo ang “Showtime” para sa ­entry ni Vice, tinatapatan at mas pinabobongga daw ito ng “Eat Bulaga.”

Speaking of “EAT BULAGA,” katapat ng gate ng subdivision kung saan kami nakatira ang location ng bagong bahay nito sa ngayon.

Along Marcos Highway, mas nararanasan namin ngayon ang matinding trapik dahil as early as 7 in the morning, makikita mo na ang haba ng mara­ming mga taong nakapila na nagnanais makapasok sa studio na tanghali naman nagsisimula ang show.

Sa totoo lang, “effort” talaga ang pagpunta sa naturang venue dahil ang karamihan sa mga nagpupunta ay via Cubao dumadaan kaya’t after nilang sumakay sa Cogeo-Antipolo o Padilla-Antipolo jeeps, pagbaba nila sa may gate ng subdivision namin (namin daw o), ay kailangan pa nilang umakyat sa mataas na footbridge para makatawid sa mismong gate ng APT Studio na “pulang-pula” ang kulay.

Pabor lang ito sa mga manggagaling ng Antipolo itaas o Tanay o Teresa o du’n sa mga iikot ng ­Marikina via Sumulong at dadaan sa Masinag dahil madadaanan nila ito.

But mind you, we were able to have a peek at the said studio, at tunay namang “bongga” ang loob nito. Forgive us in saying na hindi hamak na “world-class” ang kabuuan nito kumpara sa dati nilang tahanan.