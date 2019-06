Coco patuloy ang pagdadalamhati

Halos lahat yata ng tao sa industriya, lalo na ang mga nakasama sa loob ng pitong dekada ng nag-iisang Eddie Garcia, ay nalungkot, nanghinayang at nagbigay ng kanya-kanyang tribute o pag-alala sa namayapang actor/director.

Bawat isa ay may kanya-kanyang memories na hindi malilimutan sa isang maituturing na legend sa lara­ngan ng pelikula at telebisyon. At ang pinaka-nangingibabaw na alaala lagi rito ay ang professionalism­ na meron siya. Na mahihiya talaga ang mga kasamahan niya dahil palagi itong mas maaga pang dumating sa call time niya.

Isa sa sobrang nagdadalamhati ay si Coco Martin na matagal nakasama ni Manoy Eddie sa “Ang Probinsyano” na “Lolo” na talaga ang turing dito. Sa bawat Instagram post niya ay ramdam ang lungkot at panghihinayang na wala na ito. Hindi lang si Coco kundi lahat talaga sa industriya, nakasama man niya o hindi pa.

Ikatlong araw ngayon na wala na ang actor/director pagkatapos ng naging aksidente niya sa taping ng GMA-7’s show na “Rosang Agimat.” Kung si Manoy Eddie ang masusunod, ayaw nito ng magarbong pagluluksa, ayaw nito ng fanfare.

In fact, sa mga interview rito, kahit kami noong huli namin siyang nakausap, sinabi niyang matagal na siyang handa sakali at kunin na siya ng Pangi­noon. Pero ngingiti ito at nagbirong, “pero kahit ‘wag muna.”

At saka sasabihin muli na handa na raw siya because death is an inevitable thing.

Sa huling interview rin namin sa kanya, natanong pa namin siya tungkol sa pamilya niya. At doon namin nakita ‘yung private side niya how he loved his family. At proud nga ito nang sabihin na malalaki na ang mga apo niya at masaya siyang nakakasama ang mga ito.

Tiyak na marami ang mag-aabang sa Manila Bay or Roxas Boulevard kung isasakatuparan nga ang kagustuhan nito noong nabubuhay pa na iki-cremate siya at ang kanyang mga abo ay isasabog mula sa helicopter.

Katulad nina Fernando Poe Jr., Dolphy, isang ulirang alagad ng sining ng pelikula at telebisyon na naman ang nawala… pero siguradong hindi makakalimutan kailanman.

Marian magpapatikim ng putahe sa resto

Lagare ang Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes noong Huwebes, a day before siyang lumipad papuntang Canada. Nag-record si Dingdong para sa show niya na “Amazing Earth” at “StarStruck” na ngayong Sabado at Linggo. Pumirma ng kontrata bilang partnership with the Armed Forces of the Philippines para sa “Descendants of the Sun,” then diretso na ito sa launching naman ng bago niyang endorsement.

Si Dingdong ay ni-launch ng Mesa Restaurant bilang kauna-unahang celebrity endorser nito. Though, bago pa lang ang MESA ay naririnig na natin ang pangalan ng Megastar na si Sharon Cuneta, pero nilinaw ng may-ari, ang Chief Executive Officer na si Mr. Rikki Dee, na sina Shawie at Senator Kiko Pangi­linan ay may pag-aaring ilang branch nito.

Kitang-kita ang saya sa mga Dee na finally, they got Dingdong as their endorser. Malaki rin ang tiwala nila kay Dingdong na mas mapapadali ang kanilang goal na road to 100 ng MESA, which means on their way na sila ng ilang branches pa at 100 na sa Pilipinas pa lang.

Nagpahayag na rin si Dingdong sa launching na definitely, magkakaroon siya ng sarili niyang branch. At dahil magaling ding magluto ang misis niya na si Marian Rivera, posible rin daw itong magbigay ng sariling menu naman. (Rose Garcia)