Coco muntik halikan ni Chito Miranda

Ibinuking ni Neri Naig na guwapong-guwapo ang mister niyang front man ng Parokya ni Edgar na si Chito ­Miranda kay Coco Martin.

Heto nga ang chika ni Neri: “Sabi ng asawa ko, ang pogi, pogi mo raw sa ­personal. Sa ­sobrang pogi mo raw, ­kamuntikan na siyang bumeso sa’yo,” sabi ni Neri.

Kaloka, ‘di ba? Ang isang bokalista ng sikat na banda, na barakong-barako, at ­matindi ang galawan sa ­entablado, parang naakit pa kay Coco.

Well, iba talaga ang sex appeal ni Cardo ng “Ang Probinsyano”, ha!

Iñigo, Maris walang planong magbalikan

Wala raw ghosting na naganap sa ­pagitan nina Iñigo Pascual at Maris Racal. Kaya kahit nagkahiwalay na sila sa tunay na buhay, nagagawa pa rin nilang magsama sa pelikula. Sila nga ang magkapareha­ ngayon sa pelikulang “I’m Ellenya­ L”, na dinirek ni Boy 2 Quizon.

Sabi ni Maris, masaya siya na nu’ng ­panahong naghiwalay sila ni Inigo, sunod-­sunod ang trabaho niya, na iba ang kapareha niya.

Pero siyempre, aminado siyang nasaktan talaga siya sa hiwalayan nila ni Inigo noon.

“Hurting talaga, hindi maiiwasan na ma-feel ‘yon from time to time. Pero mas magiging strong ka kasi kapag napagdaanan mo ang mga ganu’n,” sabi ni Maris.

Pero, never daw siyang nagalit kay Inigo.

“No! Never talaga!” giit niya.

Ang mga fan ba nila ay hindi nagalit sa kanila?

“Alam naman ng mga fan ang situation namin ni Maris. Like up to now, nagsusuportahan pa rin naman kami.”

Hindi ba sila nagkailangan nu’ng maghiwalay sila, tapos heto nga at magkasama na naman sila sa “I’m Ellenya L”?

“Nu’ng time na nangyari ‘yon, ang projects namin hindi rin magkasama. Blessing in disguise rin na may iba akong project that time. Then, nu’ng nagsama kami ulit sa project, okey na kami,” sabi ni Maris.

Posible bang magkabalikan sila? Inaasam ng mga fan na magkabalikan sila talaga.

“Sa ngayon, we’re really good as friends. We realized that, na right now, masaya kami, at happy kami na nagkakatrabaho kami,” sagot ni Iñigo.

Sila ba ang magka-date sa ABS-CBN Ball?

“Hindi natin alam. Abangan niyo na lang kung sino ang ka-date ni Ellenya,” sagot ni Maris.

Paano kung hilingin ni Iñigo na siya ang maka-date?

“Mag-a-ask ba siya? Hahahahaha!” sagot ni Maris.

“Kung gusto niya,” sabi naman ni Iñigo.

“Naku, binabalik mo sa akin ang tanong, ha! Hahahahaha!” natatawang sabi ni Maris.

Teka, tutal matagal na silang hiwalay, kaya puwede na bang manligaw ng iba si Iñigo?

“I’m focusing on my career. Hahahahaha!” sabi ni Iñigo.

Si Maris ba ay puwede nang magpaligaw sa iba?

“Basta ako parang mas okey sa akin na kung ano ang meron ako, ‘yun na muna ang pinag-uusapan, my job, my work, my output. Parang gusto ko na mag-work na lang muna,” sabi naman ni Maris.

Well, kasama nga pala ang pelikulang “I’m Ellenya L” sa Pista ng Pelikulang Pilipino.