Coco dismayado sa Ang Probinsyano cong

May nagtsika sa akin na nagpahayag din ng pagkadismaya si Coco Martin sa nangyari sa first nominee ng inendorso niyang Ang Probinsyano party-list.

Ayon sa aming nakausap, hindi masaya si Coco sa nangyari kaya’t nagpahayag umano ito sa mga “kontak” niya sa naturang grupo na agad na gumawa ng aksyon.

Naging very fluid naman ang agarang aksyon ng nasangkot na si Atty. Alfred delos Santos, ang uupo ngang Representative ng naturang party-list.

Naayos agad ang mga interview nito sa media at mabilis din itong nakapunta sa bahay at pamilya ng nabiktimang waiter sa Legaspi, Albay upang personal na makahingi ng tawad.

Hmmm… this only proves that indeed Coco is not just our TV hero via the “Ang Probinsyano” show but in real life, he is also one active crusader of justice.

Ganu’n kalakas ang boses ng aktor-direktor-producer sa natu-rang grupo!

Feeling Queen Cat: Charo nag-lavawalk sa ‘Lakbay Museo’

Very regal at pinagkaguluhan si Madam Charo Santos-Concio during the opening of the Lakbay Museo na owned and operated by our dear friend Lance Tan.

Located at the ground floor of Conrad Hotel sa MOA Complex sa Pasay City, Lakbay Museo is the newest place to go by students and families who wish to know the whole country via food and famous spots, pati na ang ating mga tradis-yon at kultura.

Aliw na aliw si Madam Charo sa naging tour niya mula Luzon hanggang Mindanao kung saan na-feature ang mga kilalang delicacies at tourist attractions ng ilang pamosong probinsya sa bawat rehiyon.

And take note, nag-lava walk pa siya sa miniature Mayon Volcano na madaming naka-sabit na sili under.

Sister company ng Lakbay Museo ang Dessert Museum sa natu-rang hotel na madalas dayuhin ng mga estudyante at mga nagtu-tour na families.

Carlo ‘di type ng mga kamag-anak ng dyowang

si Trina

Hindi namin personal na kilala si Trina Candaza, pero mayroon siyang kaanak na sobra naming close noong araw pa. At ayon dito, affected na raw ang family nila sa mga socmed bashing na nakukuha ni Trina, bilang bagong girlfriend ni Carlo Aquino

Simpleng payo ang aming naibigay. “Tell your ka-family Trina to tell Carlo to avoid ha-ving too much socmed posts/exposures dahil kahit anong linis ng intensyon nilang ipangalandakan ang kanilang love story, meron at merong masisilip ang netizen.”

Pero ang nakakaintriga at nakakalokang tsika, na aming narinig ay ‘yung proklamasyon nilang tila mas nagagawa pang maging close umano ni Carlo sa socmed kesa sa kanilang mga kaanak ni Trina?

Well???