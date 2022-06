Coco, Charo, Nash walang tapon sa iyakan

Sandamakmak na suporta ang natanggap ni Nash Aguas nang bumalik siya bilang batang Cardo sa “FPJ’s Ang Probinsyano,” kaya naman todo pasasalamat ang aktor.

Unang ginampanan ni Nash si Cardo Dalisay noong 2015, at binahagi ng aktor na kahit halos isang dekada na ang dumaan, puno pa rin ng pasyon at puso ang teleserye.

“7 years ago, I was fortunate enough to play Cardo/Ador and be part of a project that would later cement its legacy as one of the most loved teleseryes in the PH. 7 years later, though a lot has changed, the passion and heart of this show stayed the same,” sey ni Nash.

“To be working with Ma’am Charo and directed by kuya Coco and kuya Pratty, is definitely one for the books. I’m truly honored and forever grateful,” dagdag pa ng aktor.

Nag-iwan din ng komento ang co-star ni Nash na si Charo Santos-Concio at sinabing, “So proud of you @zackwey!”

Sa kasalukuyang takbo ng “Ang Probinsyano,” bumalik-tanaw ang kwento sa kabataan ni Cardo upang ibunyag ang kanyang relasyon sa bagong karakter na si Ramona (Charo Santos-Concio). Si Ramona pala ang kumupkop kay Cardo noon at nagsilbing pangalawang ina nito.

Labis na kinatuwa ng netizens ang pagpasok ng mga karakter nina Nash at Charo lalo na’t naging sobrang emosyonal ang kanilang mga eksena.

“It was so refreshing to see you po back in AP. ‘Yung versatility at galing mo just fit the show. Congrats po,” komento ni carcaelli.

“Ang galing ni Nash, ni Coco at ni haro! Pinagsamang drama at action. Napaiyak ako, Grabe! Magaling silang lahat. Walang tapon! Napakaganda pa ng kwento di talaga nakakasawang subaysabayan. Kaabang-abang ang bawat eksena. Kudos sa buong staff!” sabi ni Agnes Bedonia. (Dondon Sermino)