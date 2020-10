Cobb bet bumuyangyang

HINDI maiwasan ng La Salle Lady Spikers libero na si Michelle Cobb ang pangungulia at hanap-hanapin ang paborito nitong puntahan na mga lugar dahil na rin sa mahigit pitong buwan nitong pagkaka-lockdown dahil sa coronavirus.

“Dreaming of the outdoors, the sea breeze and the ocean, ” sabi nito sa Instagram post.

Paborito ni Cobb ang magtampisaw sa tubig at ipakita ang kanyang magandang hubog ng katawan lalo na sa mga paborito nitong beach kung saan nito binibilad ang kanyang maputing balat. (Lito Oredo)