Coast guard ginitgit ng Chinese vessel

Isang Chinese Coast Guard (CCG) ang nanggitgit umano sa isang Philippine Coast Guard (PCG) Vessel sa bahagi ng Bajo de Masinloc na isang kilalang lugar kung saan nangingisda ang mga Pinoy.

Ayon sa report ng PCG, ang kanilang BRP Malabrigo (MRRV-4402) ay nag-report ng “close distance maneuvering incident” kaugnay sa CCG vessel habang nagsasagawa ito ng maritime patrol operations sa Bajo de Masinloc noong Marso 2, 2022.

Ayon sa report, na-monitor ng PCG ang Chinese vessel na may bow number 3305 na nagsagawa ng close distance maneuvering ng tinatayang nasa 21 yards o dinikitan ang BRP Malabrigo (MRRV-4402) na parang babanggain o ginitgit.

Nangyari umano ang insidente habang binabaybay ng PCG vessel ang karagatan ng Bajo de Masinloc.

Ang pagdikit at tila panggigipit sa maneuvering space ng BRP Malabrigo (MRRV-4402) — ay isang paglabag umano 1972 International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREGS).

Sinabi ni PCG Commandant, CG Admiral Artemio Abu, na hindi ito ang unang beses na ginawa ito ng CCG.

Ikaapat na itong close distance maneuvering incident na may kinalaman ang China vessels sa Bajo de Masinloc.

Noong May 19, 2021, ang PCG-manned BFAR vessel, MCS-3005 ang unang nag-report ng close distance maneuvering ng China vessel na may bow number 3301.

Ang pangalawa at pangatlo ay ganundin — mga CCG vessels (bow numbers: 3301 at 3103) na ginawa ang close distance maneuvering sa BRP Capones (MRRV-4404) at BRP Sindangan (MRRV-4407) sa PCG maritime capability enhancement exercises sa Bajo de Masinloc noong June 1-2 2021. (Kiko Cueto)