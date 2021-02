Coach Yeng may patikim

ISINIWALAT ni NLEX Road Warriors head coach Yeng Guiao ang ilang taktika niya sa pagko-coach bago ang pagbubukas ng ika-46 season ng PBA sa Abril.

Ayon kay Guiao, kailangan bigyan ng break ang bawat player para lumabas ang kanilang kumpiyansa.

“Ang hinahanap lang ng karamihang player ‘just give me a break.’ When you say break, you’re not saying playing only two to three minutes. Kapag pinalaro mo ang player ng two or three minutes, hindi mo siya binibigyan ng break eh, you’re just destroying the player. No player will play well in two or three minutes,” sambit ni Guiao.

“Bigyan mo ng mga seven to eight minutes and then give him a chance in that seven to eight minutes to get another chance of going back to the court. When a player knows that, sa practice pa lang, magpupursige na ako.”

Kailangan din aniya ng solid starting five.

“Puwedeng mag-starting five kahit sino, pero ang iniisip ko, sino ba ang pangtapos ko in a close game? That’s when you want to figure out who will be your solid five to end the game. That’s the basis of it all,” diin ni Guiao.

Bukod kay na Kiefer Ravena, Kevin Alas, Jericho Cruz at JR Quinahan, aasa rin si Guiao kina Raul Soyud, Mike Miranda at Kenneth Ighalo para sa Road Warriors. (Janiel Abby Toralba)