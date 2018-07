Coach ni Pacquiao nagpasalamat sa mga detractor

Napahiya ang mga detractor ng Pambansang Kamao na si Manny Pacquiao sa pagwawagi niya. Napahiya sila sa pagsasabing matanda na at laos na si Manny, at pera-pera lang daw ang laban na ito.

Pero sorry sila at pinatunayan ni Manny na kaya pa niya kahit nagkakaedad na siya. Disiplina nga lang naman at proper training ang kailangan to maintain his form at lakas sa pakikipaglaban.

Gayun pa man ay pinakita ni Manny na ang pananalig sa nasa Itaas ang gabay niya sa bawat laban niya. Kaya naman puro biyaya ang dumadating sa kanya at hindi naman siya makasarili at nagsi-share naman siya sa mga kapuspalad nating mga kababayan.

Nakita niyo naman at sandamakmak na endorsement na naman ang nakuha ng Pambansang Kamao.

Ang Pinoy coach niyang si Buboy Fernandez na kasama niya simula nang nag-uumpisa palang siya ay naging emotional sa pagpanalo ni Manny dahil first time na siya lang nag-training kay Manny at naipanalo niya ito.

Walang Freddie Roach na ayon kay Manny ay isa nang ala­mat na gumabay kay Buboy. Kaya nagpapa­salamat si Buboy sa mga hindi naniniwala sa kanyang kakayahan­ na nagbigay inspirasyon sa kanya para pagbutihin ang pag-training­ kay Manny.

Jeric jackpot kay Kyline

Masuwerte si Jeric Gonzales at nag-click ang tambalan nila ni Kyline Alcantara after nilang magtambal sa ‘Kambal, Karibal’. Kailangan patayin doon si Jeric dahil may maha­lagang role siya sa upcoming afternoon serye na Ika-5 Utos.

Gayunpaman ay hindi bumitaw mga fan nina Jeric at Kyline at tuloy ang suporta sa dalawa. Kaya sa mga mall show nila ay dinudumog at dumadayo ang mga fan nila para makita sila.

Tuloy pa rin si Kyline sa ‘Kambal, Karibal’ habang si Jeric ay tuloy-tuloy taping sa Ika-5 Utos.

Kristoffer kinawawa sa pagsawsaw sa problema nina Paul, Barbie

Panay ang bash ng mga netizen kay Kris­toffer Martin dahil sa pagko-comment nito sa isyu nina Paul Salas at Barbie Imperial. Paano ba naman wala na naman siyang kinalaman doon ay kuda siya nang kuda.

Hayaan na lang sana ‘yung dalawa na i-solve ang isyu nila at kaya naman nila ‘yun. Pinalalabas ng mga basher na pinagtatanggol ni Kristoffer si Paul Salas gayung wala daw naman alam sa tunay na pangyayari.

Ngayon nasasaktan si Kristoffer sa mga sinasabi ng mga basher against him. Manahimik na lang sana siya at hindi naman siya mananalo diyan at sanay na ‘yang mga ‘yan sa bashing.

Alden tapos nang magpa-sweet

In fairness paingay nang paingay ang ‘Victor Magtanggol’­ huh. Kahit saan ako magpunta ‘yan ang tinatanong sa akin at kung kailan daw mag-uumpisa.

Curious sila kung paano ang atake ni ­Alden Richards bilang si ‘Victor Magtanggol’.­ Sanay sila sa mga sweetie-sweetie role ni Alden sa mga teleserye. Ngayon lang yata siya gagawa ng ganito at kaya naman ins­pired siya.

Kaya ngayon pa lang ay malaki ang future nito na papatok ito at sa July 30 na pilot episode nito.