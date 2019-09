Coach nanuntok ng miron, pinatawan ng lifetime ban

PINATAWAN ng parusang lifetime ban si Iriga City Oragons head coach na si Pablo Lucas sa National Basketball League (NBL) matapos suntukin ang isang manonood nitoing Linggo sa quarterfinal match kontra Taguig City na nangyari sa Hagonoy Sports Complex.

Pinarusahan si Lucas ng nag-oorganisang NBL dahil sa kanyang pagkakasangkot sa kaguluhan na naganap mismo sa stands sa ikaapat na yugto ng labanan sa pagitan ng Oragons at Generals.

Naganap ang insidente habang may timeout sa 3:49 minuto ng ikaapat na yugto na nakalalamang ang Generals, 72-67, kung saan nakita si Lucas sa video na sinuntok ang isang miron habang nagaganap naman ang kaguluhan sa bleachers.

Iniutos ng NBL na ipagpatuloy ang laro sa Huwebes, ganap na alas-6 ng gabi, sa Philippine Army Gym sa isang closed-door match para madetermina ang panalo.

Bitbit ng Taguig ang twice-to-beat advantage kontra Iriga City sa quarterfinal series at ang magwawagi ay haharapin ang kasalukuyang kampeon na Parañaque Aces.

Hindi na hahayaan ng liga si Lucas na makapag-coach sa pagpapatuloy sa laro.

“This is a clear violation of existing rules that coaches are not allowed to leave the playing court without distinct authorization from NBL officials. Violence, is in no way tolerated by our organization,” pahayag ng liga sa memo na pirmado ni NBL chairman/president Celso Mercado matapos ang deliberasyon sa insidente.

“Effective immediately, Head Coach Pablo Lucas is hereby slapped with a lifetime ban on all NBL related games and activities. He shall also not be permitted any access to venues sanctioned by NBL.” (Lito Oredo)