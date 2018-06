Coach Louie Alas, Phoenix pinaghahandaan ang Alaska

WALANG dudang gagamitin ni coach Louie Alas ng Phoenix ang mahigit dala­wang linggong pahi­nga upang paghandaan ang matibay na Alaska Aces sa kanilang pagsasagupa sa PBA Commissioner’s Cup sa Hulyo 6 sa Cuneta Astrodome.

Maselan ang puwesto ng Fuel Masters sa team standings dahil nasa pangsiyam sila sa kartang 4-6 panalo-talo.

Kahit na makalima silang panalo, aasa pa rin si Alas sa kalalabasan ng mga nalalabi pang laro ng Magnolia (4-5), GlobalPort (5-5), Barangay Ginebra (5-5) at San Miguel (5-4) upang mapuwersa ang playoffs.

Ang Beermen at Magnolia ay may dalawang laban pang natitira samantalang ang Phoenix, Ginebra at GlobalPort ay may tig-iisa na lamang.

Sakaling magkaroon pa rin ng tabla sa mga magkakadikit na team, ireresolba ang magpi-playoffs sa pamamagitan ng quotient system.

Pero sa kabila ng alanganing posisyon ng Fuel Masters, gagawin pa rin ni Alas ang lahat para talunin ang Aces na nasa pangalawang puwesto kasama ang TNT sa parehong record na 7-3.

Sa huling laro, nalabanan ng Phoenix Petroleum ang second quarter meltdown at tinalo ang Batang Pier, 135-108, dahil sa eksperimento na ginawa ni Alas sa kanyang rotation.

“Sa wakas naka-manage kami ng lead. Hindi tulad sa San Miguel at Rain or Shine na mga 30 to 35 points ang gini-give up namin,” sabi ni Alas sa Isport Lang.

Ayon kay Alas, hindi ang kaniyang mga starter ang inilagay niya sa third quarter at sa halip naglagay siya ng dalawang guwardiya.

“Most of the time starters ko ang ginagamit ko sa third quarter. Pero ngayon naglagay na ako ng dalawang guwardiya na kokontrol sa basketball,” sabi ni Alas.

“Noon kasi walang guwardiya, si Jeff (Chan) at Matthew (Wright) ang nilalagay ko kapag third quarter na,” dagdag ni Alas.

Tinawag ni Alas na turnover management ang kaniyang ginawa kontra sa GlobalPort kaya naalagaan nila ang naipundar na lamang at hindi tumiklop.

Ayon kay Alas, para sariwang-sariwa ang kaniyang mga player sa pagharap sa Alaska, bibigyan niya ang mga ito ng dalawang araw na pahinga sa practice at isang araw na day off.