Coach Cariaso bilib kay Allyn

NAKAKAILANG praktis pa lang si Allyn Bulanadi sa Alaska, impresibo na agad ang Gilas cadet.

Napahanga si Aces coach Jeff Cariaso sa attitude ng bagong recruit.

“It’s only been 2 days with the Aces, but what’s more impressive about Allyn Bulanadi is his high character,” ani Cariaso.

Lunes ay pumirma na ng kontrata sa Alaska si Bulanadi, puwede na itong maglaro sa restart ng PBA Governors Cup.

Ni-release ng Gilas sina Bulanadi, Isaac Go, Rey Suerte, Matt at Mike Nieto matapos ang dalawang taong serbisyo.

Silang lima ang hinugot sa PBA Special Draft noong 2019 bago pinahiram sa Gilas program ng Samahang Basketbol ng Pilipinas.

Inalat lang sa injuries si Bulanadi kaya hindi nakapaglaro sa Gilas.

Mukhang naka-recover na ang forward mula San Sebastian College, handa nang mabinyagan sa pros.

“And yeah, he can play a little bit,” dagdag ni Cariaso. “Welcome to Alaska.”

Bago ang break ay 3-2 ang Aces sa likod nina Jeron Teng, Maverick Ahanmisi, Mike Digregorio, Rob Herndon at import Olu Ashaolu. (VE)