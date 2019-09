Coach Brad keber sa injury ni Tatum

HINDI isyu kay Boston Celtics coach Brad Stevens ang inabot na left ankle sprain ng kanyang player na si Jayson Tatum sa FIBA World Cup sa Shanghai.

Nakuha ng forward ang injury sa final possession ng Team USA sa ga-buhok na 93-92 overtime win sa Turkey noong Martes.

Sa huling group match kontra Japan nitong Huwebes ay hindi na naglaro si Tatum.

Umusad sa next round ang US bilang top team sa Group E, unang laro ngayong araw at pangalawa sa Lunes – parehong araw na ire-re-evaluate si Tatum.

Sa huling possession ng US sa regulation kontra Turkey, na-foul si Tatum habang patira ng 3 at naiiwan ng dalawa ang Americans. Pasok ang unang free throw, sablay ang pangalawa at pumasok ang pangatlo na pumuwersa ng extra period.

Sa final 8 seconds ng OT at naghahabol ulit ng isa ang US, hinablot niya ang rebound sa missed free throw ng Turkey, kumaripas sa kabila bago binigyan ng bounce pass si Khris Middleton. Pasok ang freebies ni Middleton at naitakas ng US ang panalo.

Bagsak si Tatum pagbigay ng pasa, doon na-injured.

“I think I just slipped and fell the wrong way,” aniya.

Sa Boston, sinabi ni Stevens na tingin niya ay hindi naman ganun kalala ang injury ng kanyang small forward.

Anim lahat ang players ng Boston sa World Cup, apat sa Team USA.

Walang problema sa coach na nakaamba sa kanyang players ang injury sa China.

“At the end of the day, they’re going to be playing 5-on-5 other places,” aniya. “I don’t think you can get any better prep than doing what those guys are doing, playing in environments where everybody is rooting against them, tight games.” (VE)