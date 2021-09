COA sinita Red Cross sa P21M `pork’ ni Gordon

Ni Nancy Carvajal

Umaabot sa P52 milyong halaga mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund (PDAF) o mas kilala sa tawag na pork barrel ang ibinuhos diumano ni Senador Dick Gordon sa Philippine Red Cross (PRC) noong 2007 nang siya na ang chairman nito.

Base sa Commission on Audit (COA) report na napasakamay ng online news site Politiko, ipinakita na inilabas umano ang pondo sa PRC sa ilalim ng Special Allotment Release Order (SARO) na may numerong ROCS-07-09715.

Subalit hanggang 2016 umano ay hindi pa rin nali-liquidate ang P21 milyon mula sa P52 milyong ibinigay sa Red Cross.

Nabatid na sumulat na umano ang COA sa Red Cross noong Hunyo 2021 hinggil sa liquidation ng pork barrel allocation sa kanila ni Gordon na gagamitin umano para sa scholarship grants, social, medical o welfare and funeral assistance, emergency rescue operation at distribusyon ng 17 motor vehicle sa iba’t ibang lokal na pamahalaan.

“On August 6, 2012 the PNRC team informed the COA that they are already preparing all the required liquidation documents with all supporting documents including the list of beneficiaries for submission to this office. As of audit date, however, the requested liquidation reports remained unsubmitted,” saad sa COA report.

Ang PDAF ay discretionary fund ng mga mambabatas para sa iba’t ibang proyekto sa kanilang mga distrito. Subalit dineklara itong unconstitutional ng Supreme Court (SC) noong 2013 matapos mabunyag ang multibillion peso pork barrel scam na pakana diumano ni Janet Lim Napoles at kasabwat ang ilang mambabatas.