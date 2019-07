COA sa mga QC mall: ₱341M plastic tax isoli

NANINDIGAN ang Commission on Audit (COA) na ang ordinansa ng Quezon City government sa plastic bag tax, dating kilala sa tawag na ‘Green Fund’, ay isang public fund na dapat iremit sa city government.

Ginawa ng COA ang posisyon matapos lumo­bo na sa P341.43 milyon ang buwis na kinokolekta sa bawat consumer na gumagamit ng plastic bag imbes na reusable bag.

“It concurred in the Legal Affairs Office, Legal Service Sector that the imposition of the Plastic Recovery System Fee (PRSF) is in the nature of a regulatory fee. The ‘Green Fund’ having been acquired through the police power of the city government is a public fund subject to COA’s audit jurisdiction,” giit ng COA.

Ang ‘Green Fund’ ay pinatupad ni dating QC Mayor Herbert Bautista sa ilalim ng QC Ordinance No. SP-2140 o ang Plastic Bag Reduction Ordinance.

Sa ilalim ng ordinansa, ang mga shopping mall, supermarket, department store, fast food chain at iba pa ay maniningil ng P2.00 sa customer na hindi gagamit ng reusable bag. Layunin ng ordinansa na baguhin ang isipan ng mga customer sa paggamit ng plastic bag.

Mula Oktubre 1, 2012, ang pondo ng PRSF ay lumobo na sa P341.43 milyon at hinahawakan ito ng mga private retailer imbes na ang city government.

Ginastos naman ng mga retailer ang pondo para sa iba’t ibang environmental project kung saan mula 2014 ay P24.83 milyon na ang nagastos.

Kabilang sa gumastos nito ay ang Robinsons Handyman at Puregold Price Club na nagpagawa ng 450 set ng segregation bin at ibinigay sa city government para magamit ng mga public school, habang ang Mercury Drug ay nagkaloob ng 35 mountain bike sa mga piling QC Police Precinct.

Ayon sa QC government, paaamiyendahan nila ang ordinansa upang agarang mairemit sa kanila ang natitirang pondo ng PRSF.

“We are still waiting for the Demand Letters issued to the retailers for the immediate remittance of the Green Fund they collected,” ayon sa COA. (Allan Yves Briones)