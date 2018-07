COA report batayan sa kampanya vs korapsiyon — Ping

HINIMOK ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson ang pamahalaan na gamitin ang mga inilalabas na report ng Commission on Audit (COA) para magsagawa ng pagsisiyasat sa mga sinasabing katiwalian ng mga opisyal nito.

Sa kanyang tweet, sinabi ni Lacson na magandang maging batayan ang mga ulat ng COA para patuna­yan ang paglaban ng administrasyon sa katiwalian.

“Any administration that says it is serious in fighting­ corruption must treat an adverse COA report as a good initial source of motive power to take positive action,” sabi ni Lacson sa kanyang Twitter account.

Iginiit pa ng senador na ang hindi pagpansin sa mga report ng COA ay magbibigay ng bahid sa pagdududa ng tunay na motibo ng pamahalaan.

“Ignoring the report is to pay lip service,” diin pa ni Lacson.

Sa pinakahuling report ng COA, sinita ang paggastos ng Presidential Communications and Operations Office (PCOO) sa ASEAN Summit noong 2017 at hinamon ang Malacañang na kasuhan ang mga sangkot na opisyal.