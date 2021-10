COA pasisingawin baho ng Red Cross

Hahalukayin at hahanapin ng Commission on Audit (COA) kung saan ginamit ng Philippine Red Cross ang pondo ni Senator Dick Gordon mula sa Priority Development Assistance Fund (PDAF) nito.

Sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na mahigit P80 milyon ang inilagay ni Gordon sa Red Cross na hindi mahanap ng COA kaya ito ang huhukayin ng komisyon.

Sinabi ni Pangulong Duterte na pinakilos na niya ang Office of the Solicitor General para simulan ng COA ang paghahanap sa nawawalang pondo.

“Ang gusto kong malaman kasi ‘yong pera ng 86, I think o 88 million na PDAF mo, sinali mo doon sa pera ng — you comingled it, gikurambos (pinag-sama sama) mo, tawag diyan sa Bisaya,” anang pangulo.

Ang COA lamang aniya ang makakahanap nito kaya inatasan na ang pinuno ng komisyon para gawin ang paghahanap sa pondo.

Sinabi ng pangulo na hindi maaring hindi sumunod ang COA dahil mayroong probisyon sa Saligang Batas na mandato ng ahensiya na i-audit at hanapin ang perang nanggaling sa gobyerno.

“Itong COA, there is a provision in the Constitution which mandates COA to conduct an audit and find the money where it is,” dagdag ng pangulo.

Bukod sa nawawalang pondo, titingnan din kung paano umano ginamit ng senador ang pasilidad ng Red Cross para sa kanyang personal na interes.

Tumatanggap ng pondo sa gobyerno ang Red Cross mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation at Philippine Charity Sweepstakes Office subalit hindi umano nagdedeklara kung saan at paano ginamit ito kaya kasama ito sa mga bubusisiin ng COA. (Aileen Taliping)