COA, gobyerno ng Albay siningil ang DOH nang P3.7M

Pinababayaran ng Commission on Audit (COA) sa Department of Health (DOH) ang P3.76 milyong ginastos ng pamahalaang bayan ng Daraga, Albay para sa Second Women’s Health and Safe Motherhood Project.

Ang proyekto ay pinondohan ng $16-milyong utang sa International Bank for Reconstruction and Development para sa lahat ng mga bayang tututukan ang kalusugan ng mga kababaihan sa pamamagitan ng pagtatayo ng modelong pasilidad na makapagbibigay ng murang reproductive health services sa mga disadvantaged women at paglalagay ng mga sistema para mapalawak ito sa mga kanayunan.

Performance-based ang proyekto at babayaran ang lokal na pamahalaan nang P1,000 sa bawat indigent na nanay na matutulungan sa facility, samantalang bibigyan naman ang nanay ng P500 pambili ng mga gamot at pagkain habang nasa clinic siya.

Dumulog ang pamahalaang bayan ng Daraga sa COA para mabayaran ito para sa proyekto na 2009 pa nito ginawa.

Nasa P8.5 milyon ang sinisingil ng Daraga sa DOH para sa ginawa nito sa proyekto mula 2009 hanggang 2011. Tanging P3.76 milyon lamang ang babayaran sa Daraga ng DOH dahil kulang pa ang mga dokumento nito para masingil ang iba pang mga gastos.

“Wherefore, premises considered, the petition for money claim of the local government unit of Daraga, Albay, represented by Mayor Gary R. Jaucian, against the Department of Health for reimbursement of Performance Based Grants in the total amount of P3,766,800.00 is hereby granted, subject to availability of funds,” sabi ng COA sa desisyon nito na pinirmahan noong Setyembre 24, 2019. (Eileen Mencias)