COA: Duque sablay plano! DOH binuro P85M gamot, na-expire

Milyon-milyong halaga o P85.213 milyon mga gamot at iba pang supply ng Department of Health (DOH) ang nasayang dahil na-expire lamang dala ng mahinang distribution at planning ng ahensya, ayon sa Commission on Audit (COA).

Ayon sa COA sa kabila ng kanilang mga naging rekomendasyon noong nakaraang taon ay naulit muli ang pagkakamali ng DOH dahil maraming supply nito ang na-stock sa kanilang mga warehouse ang nasayang dahil hindi naipamigay sa publiko.

“It was found that various drugs, medicines, and other types of inventories were expired, nearly-expired, over-stocked or slow-moving, and damaged in the DOH warehouses,” nakasaad sa COA report.

Partikular na pinuna ng COA ang liderato ni dating Health Secretary Francisco Duque na bigong ipatupad ang department administrative order na dapat ang expiration dates ng mga bibilhing gamot ay 2 taon mula sa araw ng delivery.

Dahil sa kawalang plano, mahinang procurement ng DOH ay maraming pera ng gobyerno ang naaksaya.

“Deficient procurement planning, poor distribution, and monitoring systems, and identified weakness in internal controls resulted in wastage” of government funds and resources. Overall, the said condition indicates Management’s inability to safeguard, manage and utilize health funds and resources economically and effectively,” komento pa ng COA sa management style ng DOH.

Samantala sa panig ng DOH sinabi ni DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergerie na titingnan nito ang naging findings ng COA. Gayunpaman ay umapela ito sa ahensya na kung maaari ay hintayin muna ang sagot ng departamento sa kanilang audit findings bago isapubliko upang maiwasan ang na agad mabatikos ang DOH.

“We hope also and we request that other government agencies will try to avoid announcing to the public until nakakapag-usap with the concerned government agencies. So as not to give this kind of perception to the people na mayroon na agad na issue, eh hindi pa nakakapagpaliwanag ang DOH,” pahayag ni Vergerie. (Tina Mendoza)