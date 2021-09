COA dumistansiya sa face mask tongpats

Nilinaw ng Commission on Audit (COA) na wala itong ulat na nagsasabi na overprice ang biniling face mask ng Procurement Service-Department of Budget and Management (PS-DBM) sa Pharmally Pharmaceutical Corp.

Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kahapon, sinabi ni COA chairperson Michael Aguinaldo na ang audit report ng ahensiya sa PS-DBM ay karamihan tungkol sa inventory management.

“Ang masasabi ko lang po is wala po sa COA report ng PS-DBM ang statement na may overpricing po. There is no statement to that, that the observations related more to inventory management than overpricing. So hindi po tama na sabihing ang COA ang nagsabi na may overprice kasi wala pong sinabi non doon sa report,” sabi ni Aguinaldo.

Mayroong mga alegasyon na mahal umano ang pagkakabili ng PS-DBM ng face masks sa Pharmally, isang kompanya na iniuugnay kay Michael Yang, ang dating adviser on economic affairs ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa pagdinig ay itinanggi rin ni Overall Ombudsman Warren Liong na overprice ang pagkakabili sa mga face masks. Si Liong ang direktor ng PS-DBM nang mangyari ang P8.7 bilyong Pharmally deal. (Billy Begas/Eralyn Prado)