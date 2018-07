COA: ₱4.7B pondo ng PhilHealth nawawala

NANGANGANIB ang pondo ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) na maaaring tuluyan na itong mapilay at hindi na maipatupad ang mga programa ng ahensiya.

Ito’y matapos na matuklasan ng Commission on Audit (COA) ang P4.75 billion net loss o nawawalang pondo ng ahensiya noong 2017.

Sa kanilang 2017 Annual Audit Report sa PhilHealth, sinabi ng COA na lubhang maaapektuhan ang implementasyon ng prog­rama at proyekto ng ahensiya sa kalagayang pinansiyal nito partikular ang buhay ng PhilHealth na naaayon sa bisyon nito sa ilalim ng National Health Insu­rance Act of 2013.

Batay sa audit report, lumitaw na nakapagtala ang ahensiya ng negative P3.905 billion gross margin mula sa operasyon nito na umabot ang operating­ expenses sa P6.583 bilyon na nagresulta sa operating losses na P10.489 bilyon.

Ang kanilang kita o income, na umabot sa P5.738 bilyon noong 2017, ay hindi umano sapat upang tugunan ang net loss na umabot sa P4.750 bilyon.

“The Premium Contributions under the current contribution rate will not be sufficient to cover all current PhilHealth claims and the future benefit availments, thus reduction in the actuarial life of the agency is imminent,” ayon pa sa COA.

Bukod dito, ang kawalan ng PhilHealth na makuha ang P37.06 bilyon allocation ng pamahalaan para sa mga mahihirap ay nagresulta sa nawalang kita na P3.2 bilyon mula sa targeted beneficiaries ng National Household Targeting System ng Department of Social Welfare and Deve­lopment.