CNN Kariton hero ipapalit sa sinibak ni Digong na ex-congressman

Ipinapahanap na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang CNN Hero of the Year 2009 na si Efren Peñaflorida para pamunuan ang Presidential Commission for the Urban Poor (PCUP) kapalit ng sinibak niyang chairman ng ahensiya na dating kongresista na si Atty. Terry Ridon.

Una nang ipinahayag ni Pangulong Duterte na naghahanap siya ng bagong mamumuno sa PCUP matapos niyang sibakin si Ridon at iba pang commissioner ng ahensiya.

Nais ng Pangulo na mamuno sa PCUP ang isang tunay na mahirap pero matalino at may malasakit sa mga mahihirap na Filipino.

“Bigyan mo ako ng tao na galing sa hirap o mahirap, na marunong at i-appoint ko na chairman. Ang una kong i-consider ‘yung nagatulak bitaw, gawin kong chairman ‘yon,” ayon kay Pangulong Duterte.

Sinabi kahapon ni Presidential Spokesman Harry Roque na inatasan na ni Pangulong Duterte si Special Assistant to the President (SAP) Christopher Lawrence ‘Bong’ Go para hanapin at ipatawag sa Malacañang si Peñaflorida.

“He said he wants to appoint ‘yung ga­ling sa hirap… ‘yung teacher na may kariton na CNN awardee. He asked SAP to look for him,” sabi ni Roque.

Ang 35-anyos na si Peñaflorida ay nakilala sa kanyang ‘Kariton Klasrum’ na tulak-tulak niya at nagtuturo sa mga batang lansangan.

Noong 2009 hinirang siya bilang CNN Hero of the Year dahil sa kanyang ginagawa para sa mga batang lansangan.

Pero, 16-anyos pa lang si Peñaflorida ay sinimulan na niya ang isang grupo ng mga kabataan noong high school na tinawag niyang ‘Dynamic Teen Company’ na layuning magkaroon ng mga proyektong pangkabataan na makatutulong sa paghulma ng kanilang mga talento at pagsisilbi sa pamayanan.

Dito na rin sinilang ang ‘Kariton Klasrum’ na naglalaman ng mga libro, lapis, upuan at lamesa na kanilang ginagamit sa pagtuturo sa mga batang lansa­ngan kapag wala silang pasok sa eskuwelahan.





Pinagkalooban siya ng $100,000 cash bilang gantimpala matapos hirangin na CNN Hero of the Year noong 2009 upang magamit sa pagpapatuloy ng gawain ng Dynamic Teen Company.