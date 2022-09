Cloe Barreto game magpalamas, ayaw sa dilaan

Tinodo na ni Cloe Barreto ang paghuhubo sa #DoYouThinkIAmSexy. Dapat ngang abangan ang finale ng movie na ito, dahil nilantad na nga niya pati kaluluwa niya, ha!

Sabi nga ni Direk Dennis Marasigan, maganda na sa simula ay bitinin muna ang mga manonood, at sa dulo ay ibigay ang hiling nila. At yes, buyangyang kung buyangyang nga si Cloe.

Palaban nga si Cloe sa paghuhubo, at palaban din naman sa mga lampungan. Pero, may isang bagay raw siyang hindi kayang gawin.

“Hindi lang ako papayag kapag may dila sa ano, sa nipple ko. I mean, pag dinilaan ang nipple ko. Hindi ako papayag. Wala pa naman akong nararanasan na ganun, pero magagalit po siguro ako pag ginawa `yon, tapos hindi naman napag-usapan.

“Sa akin kasi, okey lang hawakan, ‘wag lang dilaan! Kapag kailangang hawakan, nasa script, okey lang ako. Pag dila, iba na kasi `yon,” sabi ni Cloe.

Anyway, dapat abangan kung ano ang ginawa ni Cloe sa leading man niyang si Marco Gomez sa #DoYouThinkIAmSexy. Kaloka nga ang scene na `yon, bagamat nakita na rin naman sa ibang pelikula noon.

Grabe nga ang reaksiyon ng mga nanood ng movie sa scene na `yon.

Chloe Jenna naaliw sa pag-‘BJ’ kay Marco

Para kay Chloe Jenna, pinakamatinding ginawa niya sa #DoYouThinkIAmSexy ay ang mga ‘blow job’ scene niya kay Marco Gomez.

“Actually nakakatawa lang yung scene. Si Direk Dennis Marasigan ang nagturo kung paano ko gagawin yon kay Marco. Dini-demo ni Direk kung paano gagawin. Nagtatanong kasi ako, kasi siyempre, dapat hindi kita ang ‘ano’ ni Marco!” sabi ni Chloe.

“May mga scene na maraming makaka-relate, na base sa true to life talaga,” dugtong na chika pa niya.

Si Chloe ay graduate sa University of the Philippines (Theatre Arts), at malakas, matapang talaga siyang magpakita ng alindog. Sabi nga niya, lahat ay kaya niyang gawin.

“Wala akong limitations. As long as justified ang sexy scenes, why not? May mga kuwento kasi na dapat may nudity. Sasabihin nila, selling point lang `yon. Pero, as an actor, it is my responsibility to portray the role na realistic,” sabi lang niya.

So, kahit ba dilaan ang private parts niya, payag siya? Si Cloe Barreto ay hindi raw papayag na madilaan ang kanyang korona.

“Nagawa ko na yon sa Lampas Langit. Wala nga akong limitation. Sa Virgin Forest parang nagawa ko rin yon with a guy, eh!” lahad pa niya.

Sey pa niya, bata pa lang siya ay pangarap na niyang maging artista, at ngayong nabibigyan siya ng chance, kahit maghubad pa, game na game nga siya.

“Noon nag-audition na ako, nag-VTR, nag-extra na ako. Naranasan ko lahat `yon. So now na nabibigyan ako ng chance, ibibigay ko talaga lahat,” sabi na lang ni Chloe.

Well, isang happy go lucky na parang sabik na sabik sa romansa ang papel ni Chloe sa #DoYouThinkIAmSexy.

Mapapanood ang #DoYouThinkIAmSexy sa Vivamax.