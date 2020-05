Clind Bondad nagmaasim sa CatSam relasyon

Bitter nga ba si Clint Bondad sa nangyari sa relasyon nila ni Catriona Gray?

Well, sunod-sunod ang mga naglabasang tweet mula sa Twitter account na @ClintBondad na kung saan ay puro patungkol kay 2018 Miss Universe ang laman.

Ang naka-pinned tweet nga ay isang video na kuha ni Clint noong lumalaban si Catriona sa Miss Universe sa Thailand, na ang mga linya ay…

“I was there when you lost the world, and I was also there when you achieved the Universe but now I’ll just watch you glow from afar until our stars collide again.”

Anyway, heto pa ang ibang tweet mula sa naturang Twitter account:

“never forget how much i tried to keep u.”

“felt cute, might delete my feelings for u later.”

“you can ask the universe for signs all you want. but ultimately we only see what we want to see when we are ready to see it.”

“I wanna hug someone and cry so bad.”

“To all the people I accidentally and intentionally hurt this 2020, I’m so sorry.”

“I’m happy for you don’t worry. I won’t hold you any longer so be happy.”

“we can’t force them to choose us.”

“its starting to feel heavy again.”

“Can you ever stop loving someone?”

“The hardest thing in life has to be deleting the messages, erasing the pictures, and forgetting the memories. And wishing it was all unreal.”

Bongga, di ba? Yun ay kung si Clint Bondad nga mismo ang nag-tweet niyan, o Twitter account talaga niya `yan.

Kasi nga, ang dami-raming Twitter account na Clind Bondad ang name. Sa tantiya ko ay mahigit sa sampu ang Clind Bondad account, ha!

Pero, ang isang account na Clint Bondad na ang photo ay naka-eyeglasses si Clint at medyo silip ang dibdib ang puwedeng sabihin na totoo.

Pareho kasi ang account na `yon sa verified Instagram account ni Clint na ang mga huling mensahe, post ay noon pang Feb. 29.

Well, sana ay linawin na agad ng kampo ni Clint Bondad ito. Bagamat marami kasi ang naawa sa kanya, parang unfair din naman na malagay sa alanganin ang isang babae na minahal niya nang halos pitong taon, di ba?