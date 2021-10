‘Click To Pray’ pinalakas ng Vatican

Inilabas na uli ng Vatican ang bago at updated version ng ‘Click To Pray’ app nito na puwedeng i-download sa iOS at Android platform.

Ang prayer app ay inilunsad ng ‘Pope’s Worldwide Prayer Network’ sa pakikipagtulungan ng General Secretariat ng Synod of Bishops at International Union of Superiors General.

Layon umano ng app na magkaroon ng pandaigdigang pamayanan kung saan maaaring magkaroon ng ‘personal encounter’ sa Diyos sa pamamagitan ng digital prayer.

Mayroon umanong mga opsyon sa app kung saan maaaring makatanggap ng notification at makapamili ng nais na panalangin. Magagamit ito sa pitong lengguwahe.

Sa kasalukuyan, nabatid na mahigit 2.5 milyon na ang gumagamit ng prayer app sa lahat ng kontinente sa mundo.