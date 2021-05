Cleavage, wetpaks pinasilip: Rabiya Mateo nagliyab ang alindog sa Miami

Ay, teka lang naman! Hindi kami handa!

Ganiyan ang mga pakiyemeng reaksiyon ng mga fan, supporter ni Rabiya Mateo, Miss Universe Philippines 2020, sa mga bagong paandar ng beauty queen sa kanyang Instagram, pati na sa IG account ng Miss Universe PH.

“Be the well-wisher and the go-getter at the same time!” caption ni Rabiya sa photo na naka-black swimsuit siya, na kuha ni @jericksanchez, make up ni @mickeysee, hair style ni @renzpangilinan, styling nina @rainierdagala @emmillan @ellathelabel, @nericbeltran, katuwang sina @mickey_mau @darricckk.

Mababasa mo nga ang mga salitang pasavogue, grabe, love, hala bira, hot, wow, umaapoy sa ganda, top 1 kaagad, screaming for the 5th crown, Miss Universe 2020, She’s ready to conquer the Universe’ sa mga sexy photo na `yon ni Rabiya.

Nasa Miami, Florida na si Rabiya ngayon, at sabi nga, ginagawa talaga niya ang tamang atake, na naghahanap siya ng timing, at siyempre, ang paboritong chika ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, na dapat alam mo kung kailan ka magpapaandar, pasabog, na ireserba ang enerhiya sa tamang oras, panahon, okasyon.

Eh, dalawang linggo na lang ang bibilangin at Miss Universe na, at kanya-kanya na ngang paandar ang mga kandidata mula sa iba’t ibang panig ng mundo sa kanilang mga Instagram account, base na rin sa instruction ng Miss Universe Organizations.

Sabi nga ng @aces_and_queens, ‘hotness overload’ na si Rabiya ngayon. Na hindi nga ito dapat mataranta sa mga paandar rin ng mga kandidata mula Thailand, Indonesia, Colombia, Venezuela, Curacao, Vietnam, na panalo rin ang mga ganap sa kanilang mga IG.

Anyway, kasama ng mundo ang mga Pilipino sa pagtutok sa koronasyon ng bagong Miss Universe dahil ihahatid ito ng LIVE ng ABS-CBN sa telebisyon sa pamamagitan ng A2Z channel.

Panoorin ang pagrampa ni Miss Universe Philippines Rabiya Mateo sa “69th Miss Universe Competition” sa ika-17 ng Mayo, Lunes, simula 8 am sa A2Z at may replay ng 10 pm.

Gaganapin sa Seminole Hard Rock Hotel & Casino sa Hollywood, Florida, USA ang pageant naipalalabas rin sa Sunday’s Best sa Kapamilya Channel sa May 23 (Linggo), 9:45 pm.

Mapapanood din ng mga nasa Pilipinas ang replay n ito online sa iWantTFC.

***

Panay ang video, titig:

JM naakit sa ganda ni Janine

Jackpot nga si JM de Guzman na siya ang kauna-unahang naging leading man ni Janine Gutierrez sa Kapamilya channel. Yes, magkasama nga ang dalawa sa Maalaala Mo Kaya, na first project ni Janine sa Dos, mula noong umalis siya sa GMA-7.

Well, naunahan pa nga ni JM si Paulo Avelino, na ka-partner naman ni Janine sa teleserye niya sa ABS-CBN, ang Marry Me, Marry You, kasama si Sunshine Dizon.

Well, obyus na gandang-ganda si JM kay Janine, dahil wala nga siyang sawa na kunan ng video ang jowa ni Rayver Cruz.

Aba, sa Instagram story nga ni Rayver ay puro mukha, o puro si Janine ang makikita mo, ha! Na kahit hindi kasama si JM sa eksena, nasa tabi lang siya para kunan si Janine. Ang bongga rin na panay ang titig ni JM sa mukha ni Janine, na susundan naman ng kaway at pagngiti ni Janine.

At yes, may pa-music background pa si JM habang pinu-focus niya ang mukha ni Janine, at `yon ay ang ‘Magandang Dilag’, ha!

“First Kapamilya taping. Salamat sa pagpapaunlak,” ang chika naman ni Janine kay JM.