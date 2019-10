Clearing ops tuloy hanggang 2022

GUSTO umano ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte na maipagpatuloy ang isinasagawang clearing operation hanggang sa matapos ang kanyang termino sa 2022.

Ito ang inihayag ni DILG Undersecretary and Spokesperson Jona­than Malaya, na sinabi ni Duterte matapos na bigyan ng komendasyon ang DILG at ang mga Local Government Unit (LGU) dahil sa matagumpay na implementasyon ng clearing program.

Ayon kay Malaya, ang clearing program ay tuloy-tuloy nang magiging programa ng DILG kung saan magsasagawa ng quarterly validation sa road clearing­ program na ipinatutupad sa bansa.

Isang malaking hamon umano sa mga LGU kung papaano nila mapapanatili ang pagsasaayos ng kani-kanilang nasasakupan.

“The President congratulated the DILG and all LGUs who actively participated in the road clearing operations and directed Secretary ­(Eduardo) Año to continue with the program until the end of his term,” ayon kay Malaya.

Base sa validation report mula sa 1,246 LGU, 6,899 kalsada umano sa bansa ang nalinis sa lahat ng uri ng sagabal sa kalsada.

May 328 local go­vernment ang nakakuha ng high compliance, habang 497 at 323 ang nakatanggap ng medium at low compliance rating, habang 97 naman ang bumagsak. (Juliet de Loza-Cudia)