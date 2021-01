Claudine todo tanggi sa putol kuryente

Magkaiba ang statement nina Attorney Topacio at Claudine Barretto tungkol sa diumano’y pagkaputol ng kuryente sa bahay ni Claudine.

Nilinaw ni Claudine ang naging pahayag sa amin ni Attorney Topacio na naputulan nga ito ng kuryente at kasabay rin sa paglilinaw nito na hindi niya pinautang ng pera, instead, ang binigay niya rito ay advance payment para sa gagawing comeback movie ni Claudine sa Borracho Films this 2021.

Pero pinasubalian ni Claudine ang naging pahayag ng kanyang bestfriend at legal counsel. Aniya, mabilis daw kasi ang pag-uusap nila at hindi sila nagkaintindihan.

Ayon kay Claudine, hindi raw siya naputulan ng kuryente at never pang nangyari ‘yun sa kanya. Kaya raw sila umalis at nag-check-in sa isang hotel at eventually, nag-stay sa Mommy niya ay dahil pa rin sa naging pinsala ng bagyong Ulysses sa bahay nila.

Ipinagdiinan ni Claudine na hindi siya naputulan ng kuryente at never pang nangyari. At kung mag-brown-out man daw sa village nila, automatic daw na may kuryente sila agad dahil may stand-by silang generator. (Rose Garcia)