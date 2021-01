Claudine, Raymart maghaharap sa Feb. 8

Sa February 8 (9:00am) ang muling paghaharap ng estranged couple na sina Claudine Barretto at Raymart Santiago sa Marikina City Prosecutor’s Office.

May kinalaman sa sustento sa dalawang anak nila ang reklamong ‘yon ng aktres laban sa kanyang estranged husband.

Sa muli kaya nilang paghaharap, may mapagkasunduan na silang dalawa?

Ang alam ko, ayon na rin sa legal counsel ni Claudine na si Atty. Ferdinand Topacio, makakapunta ang aktres sa Marikina City Prosecutor’s Office. Sa araw na ‘yon dahil hindi pa naman masisimulan agad-agad ang shooting ng comeback movie ni Claudine.

Malamang, si Raymart din ay sisipot doon dahil ang dinig ko ay hanggang kahapon lang ang lock-in taping ng “FPJ’s Ang Probinsyano” (kung hindi na-extend) at uwian muna ang cast and staff at saka na lang babalik para sa another cycle ng lock-in taping nila.

Malay natin, maging ok na sila lalo na at nagkomento naman si Claudine nang tanungin tungkol sa napapabalitang relasyon ni Raymart kay Jodi Sta. Maria na, “Kahit hindi kami magkasundo ni Raymart, at the end of the day, I want them to be happy,” na sinundan pa ng aktres na at the end of the day nga raw uli ay si Raymart pa rin naman ang ama ng kaming mga anak.

***

Diego bet maka-duet si Janine sa ASAP

Nakatsikahan ko si Diego Gutierrez noong Wednesday sa “Anything Goes” show ko for Abante News Online Facebook page.

Naikuwento nga niya sa akin na isa siya sa mga nag-welcome sa ate niyang si Janine Gutierrez nang una itong lumabas sa “ASAP Natin ‘To” noong January 24.

Masaya si Diego na magkasama na nga sila ng kanyang ate sa nasabing musical variety show ng ABS-CBN na napapanood na rin sa TV5.

Sabi ni Diego, sana nga ay magkaroon sila ng duet ng kanyang ate sa “ASAP Natin ‘To”.

Anyway, sa February 5 na lalabas ang first single ni Diego, ang “On A Dream” na isa siya sa sumulat ng lyrics.

Puwedeng i-download ‘yon for free sa Spotify, Apple Music, Amazon Music at iba pa.

Happy si Diego na finally ay nakapag-record na siya ng kanta dahil noong March 12 sana ay aalis siya pa-Los Angeles, California para mag-recording, pero hindi natuloy ‘yon dahil sa COVID-19 pandemic.

Anyway, kahit isang ganap na singer na, sinabi ni Diego na wala naman siyang balak iwanan ang pagiging isang basketball player.

Kapag ok na raw at puwede na ring makapaglaro ng basketball, professionally, babalikan pa rin daw niya ang bagay na ‘yon.

***

Pelikula ni Sean maingay

May mga nagrereklamo pala at namamahalan sa P690 na bayad para sa virtual ticket ng “Anak ng Macho Dancer”. Pero mabenta naman ‘yon, dahil uncut version ang mapapanood bukas.

Ayon sa producer ng pelikula na si Joed Serrano, mabenta ang virtual tickets para sa world premiere nila bukas. Maingay nga ang pelikulang ito ng newcomer na si Sean de Guzman.

Kasama rin sa “Anak ng Macho Dancer” sina Jaclyn Jose, Allan Paule, Emilio Garcia, Rosanna Roces at iba pa.

Sabi ni Direk Joel Lamangan na namahala ng pelikula, maraming ipinakita ang boys na kasama sa pelikula, pero matinong pelikula raw ito. Hindi raw basta hubaran lang.