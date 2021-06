Claudine nag-react: Julia sobrang nega, bagsak na career

Walang atrasan, at tuloy na tuloy ang ‘balikan’ nina Claudine Barretto at Mark Anthony Fernandez sa pelikulang Deception, na ididirek ni Joel Lamangan, at prodyus ng Viva Films at Borracho Productions.

Katunayan, nitong Lunes ng hapon ay nag-story conference na sila, at nakakaloka ang kuwento ng Deception, ha! Pag-iisipin ka nang husto.

Sa story conference ay inusisa si Claudine kung ‘napatawad’ na ba niya si Mark Anthony, kaya pumayag na siyang makasama ito sa pelikula.

Alam ng lahat na magdyowa sina Claudine at Mark noong mga bata pa sila.

“Ang sa amin ni Mark, parang na-ghosting ko yata siya. Hahahaha!” natatawang chika ni Claudine.

“Siguro one day, I just woke up, na sabi ko, okey mas importante ang career natin. Kasi, we were very-very young noon. Sixteen pa lang kami, kami na talaga.

“We were young, pero mapusok. Wala kaming closure.

“Pero, ang maganda, we never hated each other. We never spoke ill with each other. That’s one thing na gusto ko kay Mark, because he never spoke ill about me, never talaga.

“Sa lahat ng mga nakarelasyon ko, si Mark ang pinakamabait. Wala talagang masamang tinapay kay Mark. Gentleman talaga siya.

“Ang forgiveness, siguro kung meron mang dapat humingi noon, ako `yon,” sabi ni Claudine.

Napag-usapan din si Julia Barretto sa story conference ng Deception, lalo na `yung tungkol sa mga negatibong balita na kinasasangkutan nito. Bagsak na nga ba ang career ni Julia, para kay Claudine?

“Ako meron akong sama ng loob kay Julia, everybody knows that. Pero, I don’t wanna think na bumagsak ang career niya. Mas naiintindihan ko, since matagal na rin akong nandito sa showbiz, hindi lang siya nabibigyan ng right project.

“Wala pang mga tsismis noon kay Julia, we were all just waiting for the right project para sa kanya. Kasi nga ang problema marami sila, may JaDine, KathNiel, LizQuen, JoshLia, may JuRald ngayon.

“Medyo nega nga mga nasusulat sa pamangking ko, pero at the end of the day, pamangkin ko pa rin `yan. Hindi ako naniniwala na babagsak ang career niya.

“Sa akin nangyari rin `yan ilang beses na. Lalo na sa mga panahong rebelde days ko. Pero, hindi siya bumagsak.

“So, hindi ako naniniwala na babagsak career niya. Oo, medyo nega lang siya, pero she just needs to really work hard for it. At good project talaga ang kailangan niya.

“At saka, may dugong Barretto `yan, magaling ‘yan. At saka may dugong Dennis Padilla `yan, magaling `yan sa comedy,” sabi na lang ni Claudine.

Well… (Dondon Sermino)