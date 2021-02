Claudine galit na galit: Jodi masamang impluwensiya raw kay Raymart

Gigil sa galit si Claudine Barretto sa balitang nagseselos siya sa bagong dyowa ni Raymart Santiago na si Jodi Sta. Maria.

Nag-guest nga si Claudine sa talk show namin sa Abante News Online Facebook page na “Abantelliling” nitong Martes, at diretsahan niyang binira sina Raymart at Jodi.

Ayon kay Claudine, sumira sa usapan nila ang dalawa, na kakausapin muna ang mga anak na sina Santino at Sabina, bago sila magbalandra ng kanilang mga larawan sa socmed.

Pero hindi ito nangyari at mas naunang ipinangalandakan daw nina Jodi at Raymart ang kanilang relasyon sa socmed.

Sumama rin ang loob ni Claudine nang balewalain nina Jodi at Raymart ang dalawa niyang anak.

Ayon kay Claudine, inupo nina Jodi at Raymart ang anak ni Jodi na si Thirdy para sabihin ang estado ng kanilang samahan.

At hindi raw ito ginawa nina Raymart at Jodi kina Santino at Sabina.

Patuloy na saad pa ni Claudine, noong nagkaroon ng lovelife si Raymart sa isang non-showbiz, nakakadalaw pa raw at nakakapagbigay pa ng assistance si Raymart para sa kanyang mga anak.

Pero mula nang nagkaroon ito ng relasyon kay Jodi, nagbago na ang lahat.

Ikinumpara ni Claudine ang dating non-showbiz girlfriend ni Raymart kay Jodi, na isang magandang impluwensya sa kanyang mga anak.

Iginiit ni Claudine na hindi siya naghahabol kay Raymart.

Ito nga ang kinagagalit ni Claudine sa kampo ni Jodi na pinalalabas daw na naghahabol siya sa aktor.

“Kanyang-kanya na si Raymart!” talak ni Claudine kay Jodi.

Well, sa takbo ng mga pahayag ni Claudine, ramdam na kumukulo pa rin ang problema at dugo niya kina Raymart at Jodi.

Sarah pinaglaruan dahil kay Mayor Sara

Asahang isa sa mga araw na darating ay magiging laman ng social media at 2022 elections joke o mga meme si Sarah Geronimo.

Pinapauso ngayon ang mga meme na may kaugnayan sa napapabalitang pagtakbo ni Davao Mayor Sara Duterte sa susunod na taon para sa pagka-Presidente ng bansa.

Nagsisimula na ngang sumulpot ang iba’t ibang larawan ni Sarah na may titles na “Run Sarah Run”.

Isa na nga rito ay ang tweet ng isang account name na @CROMSZZZ.

Sa halip na larawan ni Davao Mayor ang nakalagay sa caption, photo ng misis ni Matteo Guidicelli ang nakaposte.

Kaya nga hindi malayong maging pulutan si Sarah sa mga susunod na araw sa socmed para palambutin ang ngayong pinakukulong kampanya sa pagtakbo ng nasabing anak ni President Duterte.

Hiling ng mga kaibigan:

Doris Bigornia ipagdasal

Humingi ng dasal ang mga kasamahan ng ace reporter na si Doris Bigornia sa pagdadaanan nitong open heart surgery.

Nangunguna na si Karen Davila na nag-tweet na ipagdasal si Doris na kasamahan niya sa TV Patrol.

Sumunod na nag-tweet ay ang entertainment field correspondent na si MJ Felipe na nanawagan din ng dasal.

Isinugod nga sa ospital si Doris at sinabing kailangan nitong sumailalim sa isang open heart bypass surgery.

Ang taos-pusong panalangin ng Abante para sa kaligtasan ni Doris Bigornia.