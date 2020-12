Claudine ‘di pinautang ng abugado

Binigyang linaw ni Atty. Topacio na wala raw siyang pinautang na pera kay Claudine Barretto. Si Claudine ay client at the same time, naging matalik na magkaibigan na rin silang dalawa.

May lumabas kasi na balita na nang mapatulan kamakailan lang ng kuryente si Claudine, siya ang nagpautang ng pera rito para makabayad.

Sabi ni Atty. Topacio, huwag naman daw maliitin ang kakayahan ni Claudine. Una raw, walang katotohanan na pinautang o binayaran nito ang bayad sa kuryente ng bahay. Maliit na amount lang din daw ang hindi nabayaran.

Ayon pa sa legal counsel ni Claudine, nagkataon daw kasi na na-focused din si Claudine sa complaints nito ng suporta kay Raymart Santiago at ilang beses na-move ang hearing.

Ang perang ibinigay raw niya kay Claudine ay bilang advance payment para sa pelikulang pagbibidahan nito under Boracho Films. Sure na raw ang comeback movie ni Claudine na isang heavy drama ay may titulong “Nang Lumuha ang Langit” ngayong 2021. (Rose Garcia)