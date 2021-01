Claudia sinasabong kay Julia

Viva talent na nga ang kapatid ni Julia Barretto na si Claudia Barretto. Hindi na nga rin nakaiwas sa kaway ng showbiz ang dalaga.

Pero, kung si Claudia ang masusunod, mas gusto niya na sa music mag-focus, bagamat open naman siya sa acting. Pero, hindi raw `yon ang priority niya.

Siyempre, may mga payo sa kanya si Julia tungkol sa pagpasok sa showbiz. Si Julia na sa edad niya ngayon, tila beterana na sa pagharap sa mga intriga.

“When I talked to my family about it, siyempre I’m just staring out, I don’t know the industry to the extent that they do. So usually it’s just keep working hard. Pero, lagi nilang sinasabi sa akin, be kind to everyone, always.

“Learn from everyone and keep working hard. I think it’s proven that by just working hard, you know does well for people. And then, focus in bettering myself, instead sa mga destructive criticism. They’re just trying to protect me from just unnecessary criticism,” sabi lang ni Julia.

Pero sa totoo lang, bagay sana na gumawa rin sila ng pelikula ni Julia, di ba?

“Oh my gosh, that would be nice. If I could act. We’ll see,” sagot niya.

“If it’s with my sister, I would love it, na the same story line sana, about sisterhood. Kami kasi, we have a very special bond. We’re very different from each other, but we relate on the most important levels,” sabi ni Claudia.

Anyway, ngayon pa lang, dahil pareho nga silang talent ng Viva Artist Agency, mababasa na agad sa mga komento ng mga fan sa social media ang pagsasabong sa kanilang magkapatid.

May mga pa-poll na agad sa kung sino ang mas maganda, mas seksi, mas mabait, mas mahusay umarte, mas magaling kumanta kina Claudia at Julia?

Well…

Tulfo ayaw kalabanin si Charo

Speaking of sabong, ngayon pa lang ay ipinantatapat na si Mr. Raffy Tulfo kay Charo Santos-Concio.

Si Tulfo nga ang host ng Wanted: Ang Serye sa TV5, na kung saan ay ilalahad nga nila ang mga kuwento ng mga biktima na nagsumbong kay Tulfo sa mga show niya.

At siyempre, hindi maitatanggi na halos pareho ng format sa show ni Charo na Maaalaala Mo Kaya.

“Ay hindi naman, ang layo po. Nandoon na po si Ma’am Charo, ako nandito pa lang (sa ibaba). Ako ay nagsisimula pa lang sa teleserye, siya beterano.

“Saludo ako kay Ma’am Charo,” sabi ni Tulfo.

Hindi rin daw hahangarin ni Mr. Tulfo na pasukin ang pag-arte.

“Hindi bagay sa akin. Hindi ko kaya. Hindi talaga. Sinubukan ko yan minsan, na nagpapanggap ako. Natatawa ako. Hindi ko kaya. Hindi talaga,” sagot ni Mr. Tulfo.

Anyway, ang Wanted: Ang Serye ay mapapanood tuwing Sabado, 9:00 PM sa TV5.