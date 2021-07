Claudia dinedma b-day message ni Dennis

Ika-22nd birthday ni Claudia Barretto nitong July 26.

Binati ito ni Julia Barretto na para raw sa kanya, best friend at soulmate niya. Tinawag pa nitong “angel” ang kapatid at wala raw siyang hindi gagawin para rito.

Sinuklian naman ni Claudia ng reply ang kapatid ng, “I’m so lucky you’re my big sister!”

Ang ina nila na si Marjorie Barretto ay nagpasalamat kay Julia dahil kung ano raw si Julia kay Claudia tulad ng picture na pinost nito na mga bata pa sila na tipong pinoprotektahan talaga ang kapatid, gano’n pa rin daw ito kay Claudia hanggang ngayon. Sey niya, “Thank you Jul for always having her back.”

Binati rin ni Dennis Padilla si Claudia, pero habang sinusulat ito, dedma lang o walang reaksiyon ang huli.

“Happpiiiii bday anak… Claudia! Love you and hope to see you soon!” sabi ni Dennis.

Sa pinost ni Dennis na photo ni Claudia noong maliit pa ito, ang daming nagsabi na magkahawig ang mag-ama.

Kaya ang dami lang nalungkot na dedma ang magkakapatid kay Dennis. Pakiramdam nila, naka-blocked si Dennis kina Claudia at Julia.

“Nakakalungkot na hindi naman pinapansin kahit anong post!” sabi ng ibang mga fan.

Kristoffer sumuko sa Diyos

Pagkatapos makipag-break sa Kapuso Star na si Liezel Lopez, masasabi yata ni Kristoffer Martin na nagising at natagpuan na niya ang sarili?

Kitang-kita sa picture na pinost niya habang nakayakap sa maaaring naging instrument kung bakit sinasabi niya ngayon na “surrendered” at “delivered” na raw siya in-terms of his faith ang higpit ng pagkakayap niya at pag-iyak niya.

May tumawag nga rito na “iyakin” daw.

At mas alam at nararamdaman na raw niya ngayon ang ibig sabihin ng “I am lost, but now I am found.”

Ang Instagram post ni Kristoffer na ngayon ay sumurender na raw kay Jesus, “Surrendered. Delivered.

“Thank you @grace.churchph.

“Thank you to Pastor @lomotancrisfor this opportunity. What I saw from my experiences before, that unconditional love has been there all the time. God uses people as his instrument to let you feel that kind of love. Even if you’re blinded by everything. He’s always there seeing you. Loving you unconditionally. ‘I was once lost, but now I am found.’ I always hear that. But I felt it more and real now. Thank you Jesus.”

Masaya naman para kay Kristoffer ang iba pang mga Kapuso star tulad nina Rocco Nacino, Thea Tolentino, Aicelle Santos, Kim Rodriguez at Rodjun Cruz at iba pa.

Nanghingi ng donasyon:

Ping Medina tinawag na walang-hiya, kapal mukha

Hindi naging positibo sa mga netizen ang paghihingi ng donasyon ng actor na si Ping Medina para sa kanyang birthday.

Naikumpara pa ito sa Kapuso star na si Abdul Rahman na para sa ina na nagkasakit ang hinihinging tulong.

Si Ping daw kasi, dahil nagpautang at ‘di pa alam kailan mababayaran, na-involved pa raw sa sugal na sabong at ang pinaka- ‘di acceptable sa mga netizen, ‘yung dahilan niya kaya siya humihingi ng birthday donation, it doesn’t matter raw whether P1 to P1,000 na ayaw kasi nitong magkautang.

Ilan sa mga comment; “Hindi sya nangungutang–meaning ayaw nya ng responsibilidad na magbayad. How so very lazy of him. Di bale nang nakakahiya makatakas lang sa pananagutan.”

“Walang…hiya.”

“Sa dami ng raket nilang angkan, walang kayang magpahiram sa kanya. Sa strangers pa talaga manghihingi.”

“What? For 36k magbi-beg ka for donations? Di naman nahiya. Wala ka naman sakit. Work for it!”

“Nakakahiya naman sa nga tunay na naghihirap at wala na talagang matakbuhan. Kapal naman!”

Pero in fairness, meron din naman na naawa rito. Meron nag-comment na “Nakakaawa naman.”

At meron din nag-post na nag-sorry pa dahil nagpadala na raw siya sa gcash ni Ping, pero P500 lang daw nakayanan niya.

Curious tuloy kami kung magiging successful ba ang birthday fund drive ng actor.