Clarkson, Utah kinatay Hawk

Nilista lahat ni Fil-Am guard Jordan Clarkson ang 16 points niya sa second half nang gasolinahan ang kalas ng Utah Jazz para pulutanin ang Atlanta Hawks 116-92 sa 75th NBA regular season game sa Vivint Smart Home Arena sa Salt Lake City Sabado ng gabi.

Off the bench, may palamuti pang 7 rebounds at 4 assists ang dating Gilas Pilipinas player sa pag-akyat ng sa 8-4 win-loss record at salya sa biktima sa 5-6.

Milya na ang layo ng Jazz sa haltime 61-46.

Lalo pang naiwan ang Hawks nang walang maisagot sa 21 straight points ng Utah sa second half.

Anim na 3-pointers ang tinuhog ni Donovan Mitchell tungo sa 26 points para pangunahan ang Jazz. May 17 points pa si Bojan Bogdanovic, tig-15 kina Mike Conley Jr. at Rudy Gobert. Kumalawit ng 13 rebounds si Gobert, namigay ng 8 assists si Conley.

Binitbit ng 20 points ni Cam Reddish ang Hawks matapos madiyeta sa katiting na 4 points lang si Trae Young mula 1 of 11 shooting. (Vladi Eduarte)