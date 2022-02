Clarkson umayuda sa Jazz vs Knicks

PINANGUNAHAN ni Donovan Mitchell ang rally ng Utah Jazz para itumba ang New York Knicks 113-104 Lunes ng gabi sa Vivint Smart Home Arena sa Salt Lake City.

Tumapos si Mitchell ng 32 points, 7 rebounds, 6 assists at 4 steals. Nag-ambag si Bojan Bogdanovic ng 20 points, may 18 markers at 7 assists si Mike Conley.

Bumalik sa lineup ng Jazz (33-21) si Jordan Clarkson (right knee soreness) para umayuda ng 16 points.

Dalawang beses umahon mula 12-point deficits ang Utah bago inumpisahan ang fourth quarter sa 16-6 blitz para agawin ang lead 98-92. Tinapos ng back-to-back 3s ni ni Royce O’Neale ang run.

Idinikit ng New York sa 98-97 sa three-point play ni Alec Burks pero sinubuan ni Mitchell sina udoka Azubuike at Bogdanovic para panatiliin sa unahan ang Jazz.

Kinapos ang 30 points ni Juluis Randle at season-high 19 points at career-high 21 rebounds ni Mitchell Robinson na may 3 blocks pa sa Knicks (24-30). (VE)